Başkan Barzani, Şal û Şepik Festivali'ne katıldı

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Başkan Mesud Barzani, Zaho'da düzenlenen Şal û Şepik Festivali'ne katıldı.

Mesud Barzani, 10 ve 11 Haziran 2026 tarihlerinde devam eden Şal û Şepik Festivali'ne katıldı.

Festivalde tasarımcılar ve uzmanların katılımıyla çeşitli paneller düzenlenmektedir.

Festival programına göre iki gün boyunca çeşitli etkinlikler düzenlenecek; festivaldeki tüm etkinlikler Kurdistan24 ekranı, internet sitesi ve sosyal medyası üzerinden yayınlanacak.

Zaho’daki Delal Köprüsü’nde (Pira Delal) yapılacak olan Şal û Şepik Festivali’nde geleneksel Kürt elbiseleri gösterilecek.

Festivalde Erbil, Duhok, Barzan, Zaho, Şırnak, Akre ve Amedi’den katılımcılar yer alacak.

Festivalin bir diğer amacı da, bölgede birlik ve kardeşlik içinde yaşamış dinlerin ve toplulukların bir arada yaşadığını göstermek.