CHP'de 28 PM üyesi istifa etti: 45 gün içinde seçim yapılacak

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Cumhuriyet Halk Partisi’nde (CHP) mahkemenin "mutlak butlan" kararıyla Kemal Kılıçdaroğlu’nun yeniden Genel Başkanlığa getirilmesinin ardından başlayan liderlik krizi, istifalarla yeni bir boyut kazandı.

Kılıçdaroğlu yönetiminin, Özgür Özel’e yakın 9 milletvekilini kesin ihraç talebiyle Yüksek Disiplin Kuruluna (YDK) sevk etme kararının ardından, Özel kanadından misilleme geldi. Parti Meclisinin, Özel’i destekleyen 28 üyesi görevlerinden istifa etti.

PM ve MYK Resmen Düştü

İstifaların ardından yapılan bilgilendirmede, 57 üyeli Parti Meclisindeki üye sayısının, parti tüzüğünün aradığı üçte iki çoğunluğun (40 üyenin) altına düştüğü belirtildi.

CHP Tüzüğü’nün 24/3 maddesi uyarınca, hem Parti Meclisi hem de Merkez Yönetim Kurulu (MYK) resmen düşmüş oldu.

Tüzük gereği, bu durumda Genel Başkan’ın 45 gün içinde partiyi olağanüstü kurultaya götürmesi yasal olarak zorunlu hale geldi.

9 Milletvekiline İhraç İstemi

Krizin fitilini ateşleyen gelişme ise Kılıçdaroğlu başkanlığındaki MYK’da alındı. Aralarında Genel Başkan Yardımcıları, Grup Başkanvekilleri ve milletvekillerinin bulunduğu 9 isim, "tedbirli olarak kesin ihraç" talebiyle YDK’ya sevk edildi ve parti içi görevlerinden uzaklaştırıldı.

Söz konusu isimler şu şekilde:

Burhanettin Bulut, Özgür Karabat, Nurhayat Altaca Kayışoğlu (Genel Başkan Yardımcıları)

Ali Mahir Başarır, Gökhan Günaydın (Grup Başkanvekilleri)

Ensar Aytekin, Umut Akdoğan, Veli Ağbaba, Turan Taşkın Özer (Milletvekilleri)

Özgür Özel yönetiminin Parti Sözcüsü Zeynel Emre’nin, konuya ilişkin resmi açıklamayı yapması bekleniyor.