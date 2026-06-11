Lübnan: Hizbullah'ın silahlarının ülkemize artık hiçbir faydası kalmadı

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Lübnan Göçmen Bakanı Kemal Şehade, Hizbullah’ın silahlarının artık Lübnan’a hiçbir fayda sağlamadığını belirterek, Lübnanlıların çoğunluğunun güvenlik ve askeri kararların devlet tarafından geri alınmasına yönelik adımları desteklediğini söyledi.

Bakan Kemal Şehade, katıldığı bir televizyon programında, Hizbullah’ın Lübnan Hükümetinden İran ile ilişkilerini düzeltmesini talep etmesini "gülünç" olarak nitelendirirken, "Gözden geçirilmesi gereken asıl doğal ilişki, Lübnan devleti ile İran arasındaki değil, Hizbullah ile Tahran arasındaki ilişkidir." dedi.

Lübnan halkının geçmiş dönemin politikaları nedeniyle çok ağır bedeller ödediğini dile getiren Kemal Şehade, ülkeye büyük zararlar veren yanlış politikalara ve seçeneklere bel bağlanması yüzünden yaklaşık 4.000 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Şehade, Hizbullah Genel Sekreteri Naim Kasım’ın sıkı sıkıya sarıldığı bu silahların bu aşamada Lübnan’a hiçbir faydasının olmadığını, aksine artık devletin meşru kurumlarının güçlendirilmesi ve silah kararının yalnızca hükümetin elinde olması gereken bir döneme girildiğini vurguladı.

Hizbullah’ın siyasi duruşuna da değinen Göçmen Bakanı Şehade, örgütün bazı konularda gösterdiği esnekliğin Lübnan’ın iç çıkarları için değil, sadece İran’ın talimatlarını yerine getirmek adına olduğunu savundu.

Konuşmasının bir diğer bölümünde ülkesinin İsrail ile yürüttüğü müzakerelere değinen Şehade, "Lübnan bombardıman altında müzakere ediyor, tıpkı askeri saldırılar altındayken görüşmelere devam eden İran gibi." diye kouştu.

Kemal Şehade, Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri’nin müzakere sürecini desteklediğini ancak imzalanacak herhangi bir anlaşmanın uygulanması için net bir takvim talep ettiğini belirtti.

Lübnanlı bakanın bu açıklamaları, Lübnan Hükümetinin ülkenin tamamında devlet otoritesini tesis etmesi ve ülkenin güneyindeki yasa dışı silahlı hegemonyaya son vermesi yönündeki uluslararası baskıların arttığı bir dönemde geldi.