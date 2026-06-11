Hindistan: ABD saldırısı nedeniyle 3 denizcimiz hayatını kaybetti

1 saat önce

Hindistan Denizcilik Bakanlığı, ABD güçlerinin Umman Körfezi'nde bir petrol tankerine düzenlediği hava saldırısı sonucu 3 Hintli denizcinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Bu gelişme üzerine Hindistan, Washington yönetimine resmi olarak protesto notası verdi.

Reuters ajansının aktardığına göre Hindistan, yaşanan olay nedeniyle ülkesinin duyduğu derin rahatsızlığı ve sert tepkiyi iletmek üzere ABD’nin Yeni Delhi’deki maslahatgüzarını dışişlerine çağırdı. Konuya yakın Hintli iki kaynak, Dışişleri Bakanlığının ABD tarafına, ticari gemilerin hedef alınmasını ve sivil halkın hayatının tehlikeye atılmasını şiddetle kınadıklarını ilettiğini belirtti.

Edinilen bilgilere göre ABD hava saldırısı 3 Hintli denizcinin ölümüne yol açarken, Umman Sultanlığı arama-kurtarma ekiplerinin çabaları sayesinde gemide bulunan diğer 21 Hintli denizci kurtarıldı.

Öte yandan ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM) saldırıyla ilgili yaptığı açıklamada, savaş uçaklarının Palau bayraklı "Settebello" adlı tankerin makine dairesini hassas mühimmatla tam isabetle vurduğunu bildirdi.

CENTCOM, söz konusu saldırının gemi mürettebatının yapılan çok sayıdaki uyarıyı defalarca göz ardı etmesi üzerine gerçekleştirildiğini belirtti.

Washington, söz konusu tankeri deniz ablukasını ihlal etmekle ve bölgede İran petrolü taşımaya çalışmakla suçluyor.