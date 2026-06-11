CNN: Katarlı müzakere heyeti halen Tahran'da

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Katar’ın Washington koordinesinde yürüttüğü acil arabuluculuk heyetinin halen Tahran’da diplomatik çözüm arayışında olduğu bildirildi.

Konuya yakın diplomatik bir kaynağın 11 Haziran 2026 Perşembe günü CNN'e verdiği demeçte, İranlı müzakerecilerle görüşmelerde bulunmak üzere çarşamba sabahı Tahran'a giden Katar heyetinin halen bu şehirde bulunduğunu bildirdi.

CNN’in aktardığına göre aynı kaynak daha önce Katar heyetinin iki taraf arasındaki görüş ayrılıklarını azaltmak ve müzakere sürecini ilerletmek amacıyla, ABD ile istişarelerde bulunduktan sonra Tahran'a ulaştığını açıklamıştı.

İran resmi radyo ve televizyon kurumu ise bu ziyaretin, Doha ve Tahran arasındaki ikili ilişkilerin yanı sıra, ABD'nin İran'a dayattığı savaşı sona erdirmeye yönelik diplomatik çabalarla ilgili son gelişmeler hakkında fikir alışverişinde bulunulmasını kapsadığını duyurdu.

Öte yandan ABD, perşembe günü İran'a yönelik yeni saldırılar düzenlediğini açıkladı.

Saldırıların duyurulmasının ardından İran resmi medyası, ülkenin güneyindeki Minab ve Sirik şehirlerinin çevresinde ve Hürmüz Boğazı yakınlarında patlama seslerinin duyulduğunu aktardı.

Ayrıca resmi medya, Buşehr eyaletindeki Asaluye şehrinde hava savunma sistemlerinin aktif hale getirildiğini belirtti. Ancak, Kuzey Körfez kıyısında yer alan, çok sayıda rafineri ile petrokimya tesisine ev sahipliği yapan ve İran’ın en önemli enerji sanayisi merkezlerinden biri olan bu şehre yönelik herhangi bir düşmanca saldırının kaydedilmediği vurgulandı.