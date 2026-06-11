Altında sert düşüş!

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ABD'nin İran'a yönelik yeni saldırıları sonrası altın piyasasında hareketlilik sürüyor.

Orta Doğu'da yükselen gerilim, güvenli liman talebini artırırken altın fiyatlarında da dalgalı bir görünüm ortaya çıktı.

Küresel piyasalardaki belirsizlik yatırımcıların odağını yeniden değerli metallere çevirirken, vatandaşlar da gram altın ve çeyrek altın fiyatlarındaki son durumu yakından takip ediyor.

Yaşanan gelişmelerin ardından "Gram altın bugün kaç TL?" ve "Çeyrek altın ne kadar?" soruları yoğun şekilde araştırılıyor.

İşte 11 Haziran 2026 Perşembe gününe ait güncel altın fiyatları listesi;

GRAM ALTIN FİYATI

6.058,5160

ALTIN/ONS DOLAR FİYATI

4.079,61

ÇEYREK ALTIN FİYATI

9.690,6700

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

38.765,0500

TAM ALTIN FİYATI

39.678,00