22 ülkeden İran'a çağrı: Saldırı ve tehditlerinizi derhal durdurun

3 saat önce

Aralarında ABD ve çoğu Avrupa ülkesinin de bulunduğu 22 ülke, yayımladıkları ortak bildiride İran'a, kendi topraklarındaki şahıslara yönelik saldırılarına son vermesi çağrısında bulundu.

Bu ülkeler, İran güvenlik teşkilatlarını Avrupa, Kuzey Amerika ve Avustralya'daki planlarını uygulamak için uluslararası suç çetelerini "utanç verici bir şekilde" kullanmakla suçladı.

Bildiride, "Topraklarımızdaki herhangi bir bireye yönelik suikast girişimleri, kaçırma, tehdit ve yıldırma eylemleri ulusal egemenliğin ve uluslararası hukukun ihlalidir ve derhal durdurulmalıdır." ifadelerine yer verildi.

Devrim Muhafızları İstihbarat Teşkilatı ve Kudüs Gücünün, bu taraflara yönelik çok sayıda ölümcül planın ve şiddet eyleminin arkasında yer aldığı kaydedildi.

Ayrıca İran bağlantılı "Ashabul Yemin Hareketi" adlı bir grup, İngiltere, Belçika ve Hollanda'da Yahudi sinagoglarına yönelik bir dizi saldırı ve kundaklama eylemi gerçekleştirmekle suçlanıyor.

Bu konuda en sert adımı atan ülkelerden biri olan Avustralya, geçtiğimiz yılın ağustos ayında İran Büyükelçisini sınır dışı etmiş, kasım ayında ise Tahran'ı ülkedeki bir sinagog ve bir kafenin kundaklanmasının arkasında olmakla suçlayarak Devrim Muhafızları Ordusunu terör listesine almıştı.

Bu suçlamalara karşılık İran Dışişleri Bakanlığı, söz konusu kararların asılsız olduğunu, uluslararası teamül ve yasalara aykırı olduğunu savundu.

ABD, İngiltere, Kanada, Fransa, Almanya, Avustralya, Belçika, Norveç, İsveç, Hollanda ve diğer bazı Avrupa ülkeleri bildiriye imza atan ülkeler oldu.