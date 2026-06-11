CHP’de kritik gün: Mahkeme kararının ardından PM toplanıyor

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Cumhuriyet Halk Partisi’nde (CHP), mahkemenin 38. Olağan Kurultay hakkında verdiği "mutlak butlan" kararı ve Kemal Kılıçdaroğlu’nu yeniden Genel Başkan olarak atamasının ardından siyasi hareketlilik zirveye ulaştı. Yaşanan bu yargısal gelişmenin ardından, CHP Parti Meclisinin (PM) bugün Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında bir araya gelmesi bekleniyor.

Daha önce 1 Haziran’da yapılması planlanan ancak Kılıçdaroğlu tarafından ertelenen kritik toplantı öncesinde, tarafların yol haritaları da netleşti.

Özgür Özel Kanadı Olağanüstü Kurultay İstiyor

Edinilen bilgilere göre Parti Meclisinde çoğunluğu elinde bulunduran ve Özgür Özel’i destekleyen üyeler, toplantıda kurultay çağrısını güçlü bir şekilde yineleyecek. CHP PM ve MYK yönetmeliği uyarınca toplantı gündemi Genel Başkan tarafından belirlense de 13 PM üyesinin imzasıyla sunulan önergelerin gündeme alınması zorunluluk arz ediyor. Bu doğrultuda, Özel’in ekibinin toplantıda "olağanüstü kurultay için oylama yapılması" yönünde resmi bir önerge sunacağı öğrenildi.

Kılıçdaroğlu "Kurultay Çağrısı Yapmayabilir" İddiası

Kulislerde konuşulan senaryolara göre PM’de salt çoğunluk olan en az 31 üyenin oyuyla olağanüstü kurultay kararı alınsa bile süreç kilitlenebilir.

Tüzük gereği kurultayın tarihi ve yerini belirleyerek resmi çağrıyı yapma yetkisi Genel Başkan’a ait. İddialara göre Parti Meclisinden kurultay kararı çıksa dahi Kemal Kılıçdaroğlu’nun bu çağrıyı yapmayarak partiyi kurultaya götürmeme eğiliminde olduğu ileri sürülüyor.

Gözler, CHP’nin geleceğini ve liderlik düğümünü çözecek olan bugünkü kritik Parti Meclisi toplantısına çevrilmiş durumda.