Erbil Uluslararası Havalimanında uçuşlar normale döndü

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Erbil Uluslararası Havalimanı Müdürü Ahmed Hoşyar, "Irak Sivil Havacılık Otoritesinin talimatları doğrultusunda, bugün öğleden sonra uçuşlarımızı normale döndürdük." dedi.

Ahmed Hoşyar, 8 Haziran 2026 Pazartesi günü Kurdistan24’e yaptığı açıklamada, dün gece saat 00:00'dan bugün öğle saatlerine kadar Erbil Uluslararası Havalimanındaki çok sayıda uçuşun iptal edildiğini ve şu anda iptal edilen uçuşlara ilişkin verileri toplamakla meşgul olduklarını belirtti.

Erbil Uluslararası Havalimanı Müdürü, "Irak Sivil Havacılık Otoritesi'nin talimatları doğrultusunda, bugün öğleden sonra uçuşlarımızı normale döndürdük." dedi.

Irak Sivil Havacılık Otoritesi tarafından bugün yapılan açıklamada, Irak hava sahasının tüm havalimanlarında geliş ve gidiş yönlü tüm uçuşlara açıldığı belirtildi.

Açıklamada, uçuş trafiğinin yürürlükteki prosedürlere uygun olarak yeniden başladığı ifade edildi.

İlgili taraflarla koordinasyon halinde durumun izlenmesine ve güvenlik değerlendirmelerinin yapılmasına devam edileceği kaydedilen açıklamada, ülke hava sahası için en yüksek düzeyde güvenlik ve emniyetin korunması vurgulandı.

Açıklamada, havayolu şirketleri ve yolcuların, yaşanabilecek her türlü yeni değişiklikten resmi kanallar aracılığıyla haberdar edileceği de aktarıldı.

Bu karar, dün geceden bu yana İran'ın İsrail'e yönelik füze saldırıları nedeniyle Irak ve bölgedeki birçok ülkenin hava sahasının kapatılmasının ardından geldi.