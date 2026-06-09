Şengalli sığınmacıların duhok'taki geçim kapısı: Mevsimsel tarım

4 saat önce

Mülteci yaşamının tüm zorluklarına rağmen Şengal halkının bir kısmı çalışmaya ara vermeden, ailelerinin geçimini sağlamak amacıyla Duhok vilayeti sınırları içerisindeki tarım arazilerini kiralayarak mevsimsel ürünler yetiştiriyor.

Şengal halkı, başta Ezidiler olmak üzere, terör örgütü DAİŞ tarafından Şengal'e yönelik gerçekleştirilen şiddetli saldırılar nedeniyle 3 Ağustos 2014 tarihinde kitlesel olarak yerinden edilmiştir. "Ezidi Soykırımı" olarak bilinen bu süreçte yüzbinlerce insan evlerini terk etmek zorunda kalmıştır.

Şengal’den kaçan ve çiftçilik yapan Mazin Qêirani, K24’e yaptığı açıklamada, 10 yıldır bu işle uğraştıklarını ve günlük olarak 7 ila 8 saat arasında mesai yaptıklarını belirtirken, işlerinin zorluğundan, üretim için gerekli olan ilaç ile malzemelerin fiyatının yüksek olmasından ve ürünlerini mevsiminde istedikleri düzeyde pazarlayamamalarından yakındı.

Duhok Tarım Genel Müdürü Yardımcısı MuslihHasan da K24’e verdiği demeçte, mülteci olan çiftçilerin domates ve salatalık gibi mevsimsel ürünlerin yetiştirilmesinde büyük bir uzmanlığa sahip olduklarını vurguladı.

Çiftçilerin arazileri kiralayarak üretim yaptığını söyleyen Hasan, "Üretimlerinin yıldan yıla artması için müdürlük olarak ürünlerinin piyasada değer bulması noktasında kendilerine destek sağlıyoruz." dedi.

Duhok Tarım Müdürlüğü verilerine göre vilayette yıllık domates ve salatalık üretimi 128 bin tona ulaşıyor. Bu üretimin aslan payı ise göçmen çiftçiler tarafından üretilerek piyasaya sunuluyor.