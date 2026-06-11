MHP'de bir il teşkilatı daha feshedildi

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Milliyetçi Hakeret Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, partisinin Adana İl Teşkilatının feshedildiğini bildirdi.

MHP'li Semih Yalçın, bugün (11 Haziran 2026) sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"MHP Adana il teşkilat organları parti tüzüğümüzün 52. ve 54. maddelerinin tanıdığı yetkiye istinaden, tüzüğümüzün ilgili maddesi uyarınca feshedilmiştir. Yine aynı maddelerin verdiği yetki çerçevesinde, MHP Adana İl Başkanlığı görevine Hakan Yıldırım atanmıştır."