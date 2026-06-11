Pakistan Dışişleri Bakanlığı: Washington ile Tahran arasında mesaj trafiği devam ediyor

3 saat önce

Pakistan Dışişleri Bakanlığı, son dönemde yaşanan karşılıklı saldırılara rağmen Washington ile Tahran arasındaki mesaj trafiğinin devam ettiğini belirtti.

Pakistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tahir Andarabi, 11 Haziran 2026 Perşembe günü Kurdistan24’e yaptığı açıklamada, ABD ve İran arasındaki diplomatik iletişim kanallarının Pakistan ve Katar aracılığıyla halen açık olduğunu belirtti.

Sözcü Andarabi, ABD ile İran arasında son günlerde tırmanan saldırı ve gerilimlere rağmen, iki ülke arasındaki mesaj alışverişinin kesilmediğini ve taraflar bir anlaşmaya varana kadar da devam edeceğini ifade etti.

Bu açıklamalar, İran ile İsrail arasında son birkaç gündür yaşanan karşılıklı saldırıların ardından, bu sabah (11 Haziran Perşembe) erken saatlerde ABD’nin İran topraklarına yönelik bir dizi hava saldırısı düzenlemesinin hemen arkasından geldi.

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM) tarafından yapılan resmi açıklamaya göre düzenlenen saldırılarda İran genelindeki askeri gözetleme altyapısı, iletişim sistemleri ve hava savunma mevzileri hedef alındı.

CENTCOM, saldırıların İran’daki çeşitli hedeflere karşı "meşru müdafaa" amacıyla ve ABD Başkanı Donald Trump’ın doğrudan talimatıyla gerçekleştirildiğini vurguladı.

Açıklamada, "Bu saldırılar, İran'ın haksız ve devam eden saldırganlığına bir yanıt niteliğindedir. ABD güçleri teyakkuz ve hazırlık durumunu sürdürmektedir." denildi.

ABD’nin bu operasyonuna yanıt olarak İran Devrim Muhafızları Ordusu, Washington’ın Kuveyt ve diğer Körfez ülkelerindeki bazı askeri üslerine füze ve kamikaze insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırılar düzenledi. Bu gerilim nedeniyle bölge hava sahası birkaç saatliğine uçuşlara kapatıldı.

Bu saldırıların öncesinde ABD Başkanı Donald Trump, hava harekatlarının amacının İran’ı, arabulucu ülkeler tarafından sunulan anlaşma taslağını kabule zorlamak olduğunu belirtmişti. Ancak Tahran yönetimi, kendi şartlarında ısrar etmeyi sürdürüyor ve taviz vermeye yanaşmıyor.