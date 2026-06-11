Lübnan Hükümeti: Ülkemizin güneyi bir baskı kartı olarak kullanılıyor

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İsrail'in ihlalleri ve saldırıları nedeniyle Lübnan’da şu ana kadar 3 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği belirtilirken, ülkenin güneyinin bir baskı kartı olarak kullanıldığı vurgulandı.

Lübnan Başbakanlığı Basın Ofisinden 11 Haziran 2026 Perşembe günü (bugün), K24’e yapılan açıklamada, gerilimi sona erdirmek amacıyla ABD arabuluculuğunda İsrail ile yürütülen müzakerelerin devam ettiği ancak henüz nihai bir anlaşmaya varılamadığı belirtildi.

Açıklamada, Lübnan Hükümetinin, ülkenin güneyinin ve bölge halkının kendilerinin almadığı bir kararın bedelini ödediği ve kendi savaşları olmayan bir çatışmanın içine sürüklendiği görüşüne yer verildi.

İran'ın rolüne de değinen Lübnan Hükümeti, Tahran yönetimine, müzakerelerdeki konumunu ve şartlarını güçlendirmek için artık ülkenin güneyini ve buradaki halkı baskı kartı olarak kullanmayı bırakması çağrısında bulundu.

Can kayıplarına ilişkin detaylara yer verilen açıklamaya göre 17 Nisan'dan bu yana İsrail, Lübnan hava sahasını 3 bin 500'den fazla kez ihlal etti ve 6 kez de kara saldırısı düzenledi.

Açıklamada, İsrail saldırıları sonucunda şu ana kadar yaklaşık 3 bin 560 kişinin yaşamını yitirdiği, 11 bine yakın kişinin de yaralandığı kaydedildi.

17 Nisan'dan bugüne kadar düzenlenen İsrail saldırılarında 47 Lübnan güvenlik gücü mensubunun hayatını kaybettiği belirtilirken, bunların arasında 29 ordu askeri, 3 iç güvenlik personeli, 1 genel asayiş görevlisi, 13 devlet güvenliği çalışanı ve 1 Parlamento polisinin bulunduğu aktarıldı.

Sivil halkın göç dalgasına ilişkin ise Lübnan Başbakanlığı Basın Ofisi, Beyrut ve Sayda kentlerindeki sığınmacı kabul kapasitesinin tamamen dolduğunu ve sadece ülkenin kuzeyinde yer kaldığını ortaya koydu.

Açıklamada ayrıca, yerinden edilen vatandaşların güneydeki kendi bölgelerine geri dönmesinin hükümetin en öncelikli hedefi olduğu vurgulandı.