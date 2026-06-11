Galibaf: Bundan sonra dünya farklı bir İran görecek.

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İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, yanlış stratejilerin ve kararların tüm denklemi daha da kötüye götüreceği ve enerji altyapısı ve piyasalarında krize yol açacağı konusunda uyardı.

Muhammed Bakır Galibaf, bugün (11 Haziran 2026 Perşembe), X sosyal medya hesabından İran'a karşı politikalar ve kararlara dair açıklama yaptı.

İranlı yetkili, "Yanlış stratejiler ve kararlar, oyunun tüm denklemini daha da kötüye götürerek enerji altyapısını ve piyasalarını krize sokacaktır." dedi.

İran Meclis Başkanı, "dünyanın bundan sonra farklı bir İran göreceğini" diyerek, Tahran'ın ülkeye veya kilit altyapısına yönelik herhangi bir saldırı veya baskıya karşı yaklaşımının değiştiğini belirtti.