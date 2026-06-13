DEM Parti’den "Demokratik Cumhuriyet" vurgusu: Kürt meselesi çözülmeden kriz aşılmaz

3 saat önce

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan’ın "İkinci Yüzyılda Cumhuriyetin Demokratik Dönüşümü Konferansı”na gönderdikleri mesajda, "Demokratik Cumhuriyet" vurgusu yapılarak, "Kürt meselesi çözülmeden kriz aşılmaz." denildi.

DEM Parti Eş Genel Başkanları, "İkinci Yüzyılda Cumhuriyetin Demokratik Dönüşümü Konferansı”na gönderdikleri dayanışma mesajında, Cumhuriyetin ikinci yüzyılına dair vizyonunu paylaştı. Mesajda, Türkiye’deki demokrasi ve hukuk krizinin aşılması için Kürt meselesinin demokratik çözümünün şart olduğu vurgulandı.

Türkiye’nin geleceğine dair "Demokratik Cumhuriyet" çağrısınım yapıldığı mesajda, farklılıkların bir zenginlik olarak görüldüğü yeni bir demokratik tahayyülün önemine dikkat çekildi.

Mesajda, Cumhuriyetin ikinci yüzyılında kimsenin kimliği, dili, inancı veya yaşam tarzı nedeniyle dışlanmadığı bir vatandaşlık anlayışının güçlenmesi gerektiği ifade edildi. Cumhuriyetin "tekçi" yapıdan kurtularak "çoğulcu" bir karakter kazanması gerektiğini savunan DEM Parti Eş Genel Başkanları, şu ifadeleri kullandı:

"Cumhuriyetin ikinci yüzyılında mesele, Demokratik Cumhuriyet etrafında birleşmek ve onu herkesin ortak evi haline getirmektir. Talebimiz; Cumhuriyetin tekçi değil çoğulcu, dışlayıcı değil kapsayıcı, güvenlikçi değil özgürlükçü bir karakter kazanmasıdır."

Mesajda, Kürt meselesi çözülmeden mevcut hukuk krizinin aşılamayacağı belirtilerek, barışın toplumsal zemini sağlamlaştıracağı kaydedildi.

Kadın özgürlük mücadelesinin eşit yurttaşlığın "kurucu ölçüsü" olduğu vurgulanan mesajda şu sözlere yer verildi:

"Kürt meselesinin demokratik ve kalıcı çözümü olmadan bugün içinde yaşadığımız demokrasi ve hukuk krizini aşmamız mümkün değildir. Barış, demokrasiyi büyüten; demokrasi ise barışı kökleştirip kalıcılaştıran en güçlü toplumsal zemindir."