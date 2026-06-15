İsrailli Bakan Ben-Gvir’den Trump’a rest: Anlaşmaya uymayacağız!

2 saat önce

İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, ABD Başkanı Donald Trump'ın bölgedeki aktörlerle vardığı mutabakatın İsrail için bağlayıcı olmadığını açıklayarak, Washington’a rest çekti.

Sosyal medya hesabı X üzerinden açıklama yapan Itamar Ben-Gvir, Trump’ın bölgedeki aktörlerle vardığı mutabakata karşı çıktı.

Uluslararası baskılar karşısında geri adım atmayı reddeden Ben-Gvir, geçmişteki diplomatik süreçleri eleştirerek şunları söyledi:

"Oslo Anlaşması’nda, 2006 Lübnan mutabakatında ve Gazze’deki sözde itidal politikalarında gördüğümüz gibi, her geri adımın bedelini kanımızla ödedik. Artık baskılara boyun eğmeyeceğiz."

Devletin çıkarlarının her şeyin önünde olduğunu belirten Ben-Gvir, "İsrail bir muz cumhuriyeti değildir. Başkan Trump’a olan sevgi ve takdirimize rağmen, İsrail, ABD'nin uzantısı gibi hareket edemez." ifadelerini kullandı.

Ben-Gvir, bu duruşunu Başbakan Binyamin Netanyahu’ya da net bir şekilde ilettiğini belirten Ben-Gvir, mesajının sonunda, "İsrail halkı artık düşmanları önünde başını eğmeyecektir. Yahudilerin darbe alıp sessiz kaldığı dönemler geride kaldı. Bir daha asla sessiz kalmayacağız." ifadelerini kullandı.