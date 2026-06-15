Silivri Belediyesine "yolsuzluk" operasyonu: Belediye Başkanı dahil 17 kişi adliyeye sevk edildi
Silivri Belediyesindeki "yolsuzluk" iddiaları üzerine gözaltına alınan, aralarında Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu'nun da olduğu 17 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından Silivri Belediyesine yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı.
Operasyon kapsamında gözaltına alınan, aralarında Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu’nun da bulunduğu 17 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Bugün (15 Haziran 2026 Pazartesi) sabah saatlerinde Bayrampaşa Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye götürüldü. Soruşturma süreci devam ediyor.