Erdoğan: ABD ve İran arasında varılan mutabakatı memnuniyetle karşılıyorum

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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD ve İran arasında varılan mutabakatı memnuniyetle karşıladığını açıklayarak, bu gelişmenin bölgede kalıcı huzur ve güven ortamının tesisi için kritik bir dönüm noktası olduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün (15 Haziran 2026 Pazartesi), X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ABD ve İran arasında varılan mutabakatın barış ve huzurun hakim kılınması adına büyük bir öneme sahip olduğunu belirtti.

Tüm dünyanın uzun süredir böylesi bir müjdeye ihtiyaç duyduğunu ifade eden Erdoğan, bu gelişmenin bölgede kalıcı huzur ve güven ortamının tesisine vesile olmasını yürekten temenni ettiğini dile getirdi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İmzaların atılacağı güne kadarki süreçte gerilimi tırmandıracak söylem, tahrik ve eylemlerden kaçınılması ve olası sabotajlara karşı dikkatli olunması gerektiğinin altını önemle çiziyorum."

Anlaşmaya varılmasındaki diplomatik çabalara da değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamada, "Bu neticenin alınmasında ABD ve İran liderlikleri başta olmak üzere müstesna ara buluculuk gayretleri için Pakistan’a teşekkür ediyorum. Ayrıca Katar ve Suudi Arabistan’ın diplomatik girişimlere sağladıkları desteği takdirle karşıladığımı ifade etmek istiyorum." sözlerini kullandı.

Açıklamanın sonunda Türkiye’nin bölge politikasındaki kararlılığı bir kez daha teyit edilerek, "Türkiye olarak bölgemizde barışın, istikrarın ve huzurun tesisine yönelik her türlü çabayı desteklemeye, diplomasi ve uluslararası hukuk temelinde kalıcı çözümlere katkı sunmaya devam edeceğiz." mesajı verildi.