Şahbaz Şerif duyurdu: ABD ve İran arasında tarihi barış anlaşması yakın

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Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, ABD ile İran arasında bir barış anlaşmasının imzalanmasının yakın olduğunu belirterek, anlaşmanın önümüzdeki 24 saat içinde elektronik ortamda imzalanmasının beklendiğini söyledi.

Şahbaz Şerif, bugün (13 Haziran 2026 Cumartesi), kendisine ait resmi "X" (eski adıyla Twitter) hesabı üzerinden bir paylaşımda bulunarak, "Bir barış anlaşmasına her zamankinden daha yakınız. Çalışmaların önümüzdeki 24 saat içinde tamamlanması öngörülüyor." dedi.

Pakistan Başbakanı, çalışmaların tamamlanmasının hemen ardından ülkesinin barış anlaşmasının doğrudan elektronik ortamda imzalanması için hazırlık yaptığını, ayrıca bunun peşinden önümüzdeki hafta teknik düzeydeki görüşmelerin başlayacağını netleştirdi.

Mesajının bir diğer bölümünde ise müzakereler sırasındaki kararlı tutumları ve bağlılıklarından dolayı ABD ve İran İslam Cumhuriyeti'ne teşekkürlerini sunan Şahbaz Şerif, destekleri için bölge ülkelerine de içten takdirlerini ileterek, bu tarihi anlaşmanın kalıcı bir barış için güçlü bir temel oluşturacağına dair iyimserliğini dile getirdi.

Orta Doğu bölgesi ve Hürmüz Boğazı'nda ABD ile İran arasında birkaç aydır gerilim ve çatışmalar yaşanıyordu. Pakistan, ana arabulucu olarak durumun sakinleştirilmesinde ve her iki tarafın ortak bir anlayışa varmasında önemli bir rol oynadı.

Daha önce Donald Trump yönetimi yetkilileri ve İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, müzakerelerde iyi bir ilerleme kaydedildiğini doğrulamıştı. Bu anlaşmanın gerilimi durdurması ve bölgedeki ticari gemilerin geçiş güvenliğini sağlaması bekleniyor.