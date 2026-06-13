Bekayi: Önümüzdeki birkaç gün içinde ABD ile mutabakat muhtırası imzalanabilir

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İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, "İslamabad Mutabakat Muhtırası"nın yalnızca tüm cephelerdeki savaşa son vermeyi vurguladığını ve nükleer dosyanın başka bir aşamaya ertelenmesinin kararlaştırıldığını belirtirken, bu mutabakat muhtırasının önümüzdeki birkaç gün içinde imzalanabileceğini iddia etti.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, 13 Haziran 2026 Cumartesi günü yaptığı açıklamada, Pakistan'ın arabuluculuğunda bu mutabakata varılma sürecinin yaklaşık iki ay sürdüğünü söyledi.

Bekayi, "Bu aşamada Lübnan cephesi de dahil olmak üzere yalnızca savaşın sona erdirilmesine odaklanılmıştır. Bu mutabakat muhtırasında nükleer dosyadan bahsedilmemesi kararlaştırılmış olup, nükleer detaylara ilişkin görüşmeler mutabakatın ardından 60 günlük bir süreyle ertelenmiştir." dedi.

Hürmüz Boğazı’nın İran ve Umman'ın ulusal karasuları sınırları içinde yer aldığını yineleyen Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, "Geçtiğimiz aylardaki deneyimler, ABD ve İsrail'in bu geçidi İran'ı tehdit etmek için kullandığını gösterdi, bu nedenle İran'ın gerekli tedbirleri alma hakkı vardır." ifadelerini kullanarak, bundan böyle boğazdan geçen gemilerden hizmet bedeli alınacağını dile getirdi.

ABD'li yetkililerin çelişkili tutumlarını eleştiren Bekayi, şu ifadeleri kullandı:

"Onlar defalarca 'bugün veya yarın anlaşma sağlanacak' dediler, bu onların psikolojik savaşının bir parçasıdır. ABD'nin geçmişteki taahhütlerine uymaması nedeniyle, biz her adımı büyük bir dikkatle atıyoruz. Eğer karşı taraf taahhütlerine sadık kalmazsa, İran'ın aynı şekilde karşılık verme hakkı olacaktır."

Savaş sırasında İran'ın uğradığı zararlara da değinen Sözcü, 140 masum vatandaşın şehit olmasına ve yaralanmasına yol açan "Lamerd" şehrine yönelik saldırı ile "Sirik"teki içme suyu depolarının tahrip edilmesini hatırlatarak, "Bunlar savaş suçudur ve Dışişleri Bakanlığı yasal işlemler için bunları belgelemekle meşguldür." şeklinde konuştu.

İran'ın komşu ülkelerden hiçbiriyle düşmanlığı olmadığını vurgulayan Bekayi, buna karşın Washington ve İsrail'in İran'a saldırmak için kendi topraklarını ve üslerini kullanmalarına izin verdikleri gerekçesiyle komşu ülkeleri eleştirdi.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, bölge güvenliği için tek yolun yabancı güçlerin çıkması ve bölge ülkeleri arasında kolektif bir güvenlik sisteminin kurulması olduğunu ifade etti.

Sözcü aynı zamanda, "İslamabad Anlaşması"nın nihai bir anlaşma olmadığını, aksine savaşı sona erdirmenin hatlarını belirleyen genel bir çerçeveden ibaret olduğunu belirterek, Washington'ın, İran'ın yalnızca ulusal çıkarları temelinde karar verdiğini bilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.