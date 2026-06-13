Ali Hamaney’in defnedileceği tarih açıklandı

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İran İslam Cumhuriyeti eski lideri Ali Hamaney’i Anma Yüksek Komitesi, Hamaney’in cenaze törenine ilişkin resmi programı açıkladı.

Komite tarafından 13 Haziran 2026 Cumartesi günü yayımlanan üçüncü resmi bildiride, cenaze merasimlerinin 4 - 9 Temmuz 2026 tarihleri arasında Tahran, Kum ve Meşhed kentlerinde gerçekleştirileceği belirtildi.

Açıklamada, İran halkına ve Hamaney’in destekçilerine cenaze törenine kitlesel katılım göstermeleri çağrısında bulunuldu.

Komite, sürecin layıkıyla tamamlanabilmesi adına hem halk düzeyinde hem de resmi düzeyde görkemli bir tören için tüm hazırlıklara başlandığını ifade etti.

28 Şubat 2026 tarihinde, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik gerçekleştirdiği bir saldırıda, dönemin İran Lideri Ali Hamaney ve çok sayıda üst düzey yetkili hayatını kaybetmişti. Saldırının ardından başlayan ve 39 gün boyunca kesintisiz devam eden savaş, önce bir haftalık bir ateşkes ilan edilmesi, ardından da bu ateşkesin belirsiz bir süreye kadar uzatılmasıyla durmuştu.