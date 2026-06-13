Tahran: Hürmüz Boğazı planı, petrolün millileştirilmesi gibi tarihi bir adımdır

4 saat önce

İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı İbrahim Azizi, ülkesinin Hürmüz Boğazı'nı yönetme planının kalıcı bir girişim olduğunu ve İran tarihindeki petrolün millileştirilmesi sürecine benzediğini söyledi.

Komisyon Başkanı İbrahim Azizi, 13 Haziran 2026 Cumartesi günü yaptığı açıklamada, Hürmüz Boğazı'ndaki geçiş trafiğini düzenlemek amacıyla Mecliste hazırlanan yasa tasarısının kapsamlı ve eksiksiz bir proje olduğunu belirtti.

"Basra Körfezi ve Hürmüz Boğazı'nın güvenliğini sağlama ve kalkındırma amacıyla hazırlanan bu plan, tarihi ve kalıcı bir girişimdir." diyen Azizi, İran'ın ulusal çıkarları temelinde her türlü tehdide yanıt vereceğini ve bölgede rasyonel bir politika izlediğini vurguladı.

Daha önce de İran Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Muhsin Zengene, İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan geçen her gemiden 1,5 ila 2 milyon dolar arasında harç alacağını açıklamıştı.

Muhsin Zengene, bu ücretin nakit, dijital para (kripto varlık) veya mal takası şeklinde tahsil edileceğini belirtmişti.

Bu gelişmeler, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'in, ülkesinin ABD ile İran arasında arabuluculuk yapmak için yoğun bir çaba sarf ettiğini ve bir barış anlaşmasına varılmasına her zamankinden daha yakın olunduğunu duyurduğu bir döneme denk geliyor.

ABD Başkanı Donald Trump da yayımladığı en son mesajında, Tahran'ın nükleer silahlara sahip olmamayı kabul etmesinin ardından ülkesinin İran ile olan savaşı sona erdirdiğini açıklamıştı.