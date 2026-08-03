Mesrur Barzani: Tüm toplulukların haklarını korumaya devam edeceğiz

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Başbakan Mesrur Barzani, Irak ve Dünya Keldani Kilisesi Patriği Mar Paulus III Nona ile görüşmesinde, hükümetin başta Hristiyanlar olmak üzere tüm topluluklara ayrım gözetmeksizin hizmet etme misyonunu bir kez daha teyit etti.

Kürdistan Bölgesi Başbakanı Barzani, bugün (3 Ağustos 2026), Irak ve Dünya Keldani Kilisesi Patriği Mar Paulus III Nona’yı kabul etti.

Görüşmede, Kürdistan’daki topluluklar arasında barış içinde bir arada yaşama kültürünün korunması ve güçlendirilmesinin önemine vurgu yapıldı.

Başbakan Barzani, Kürdistan Bölgesi Hükümetinin başta Hristiyanlar olmak üzere tüm toplulukların haklarını koruma ve ayrım gözetmeksizin onlara hizmet etme konusundaki kararlılığını yineledi.

Irak ve Dünya Keldani Kilisesi Patriği ise Başbakan’ın toplulukların ve özellikle Hristiyanların haklarına verdiği sürekli destekten dolayı teşekkür ve şükranlarını dile getirdi.