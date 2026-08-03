Sözcü Şehab: Suriye Erbil’de konsolosluk açıyor

Neçirvan Barzani Şam’da Ahmed Şaraa ile görüştü

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Kürdistan Bölgesi Başkanlığı Sözcüsü Dilşad Şehab, Suriye’nin Erbil’de diplomatik temsilcilik açma hazırlığında olduğunu belirterek, Bölge Başkanı Neçirvan Barzani’nin, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şaraa’yı Erbil’e davet ettiğini bildirdi.

Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani, 3 Ağustos 2026 Pazartesi günü, resmi bir ziyaret kapsamında Suriye’nin başkenti Şam’a ulaştı. Neçirvan Barzani’yi Şam’da Suriye Devlet Başkanı Ahmed Şaraa ağırladı.

Ziyarete ilişkin basına açıklamalarda bulunan Sözcü Dilşad Şehab, "Kürdistan Bölgesi’nin bölgede yaşanan gelişmelerdeki rolü olumlu ve kabul gören bir roldür, bu doğrultuda adımlar atmaya devam edeceğiz." dedi.

Neçirvan Barzani’nin ilişkilerin daha da geliştirilmesi gerektiğine vurgu yaptığını bildiren Dilşad Şehab, Suriye Devlet Başkanı’nın da Kürdistan Bölgesi’nin geçmişte yaşanan olaylardaki rolünü takdirle karşıladığını aktardı.

Bu ziyaretin ikili ilişkilerde güçlü bir dönüm noktası olmasını temenni eden Sözcü Şehab, bunun ilk temas olmadığını, Neçirvan Barzani ile Ahmed Şaraa arasında daha önce de iki görüşmenin gerçekleştiğini hatırlattı.

Suriye’nin Erbil’de diplomatik temsilcilik açma hazırlığında olduğunu ifade eden Dilşad Şehab, "Suriye, Erbil’de konsolosluk açmak için adımlarını atmaya başladı. Ayrıca Bölge Başkanı Neçirvan Barzani, Ahmed Şara’yı Kürdistan Bölgesi ve Irak’ı ziyaret etmeye davet etti." dedi.