Kılıçdaroğlu'ndan barış süreci için 4 maddelik öneri

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Mahkeme kararıyla Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanlığına getirilen Kemal Kılıçdaroğlu, ''çerçeve yasaya'' ilişkin yaptığı açıklamada, ''Çerçeve yasa açık hukuk ilkelerinin ürünü olmalı. Terörün bitmesi tarihsel bir fırsattır. Biz bu sürece cumhuriyeti demokrasiyle taçlandırma süreci diyoruz.'' dedi.

CHP Genel Merkezinde bugün (3 Ağustos 2026) açıklama yapan Kemal Kılıçdaroğlu, barış sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Barış süreci için 4 maddelik öneri sunan Kılıçdaroğlu, konuşmasına şöyle devam etti:

''Bu sorunun aşılması için 2013 yılındaki ilk çözüm sürecinde de destek verdik. Gizli kapaklı yapmayın, Meclise getirin diye TBMM'yi adres gösterdik. Nihayet 13 yıl sonra bizim önerimize gelindi. Sorunun çözüm sadresi olarak TBMM gösterildi. Gerçekçi bir çözüm mimarisi en az dört boyutu içermek zorundadır.

1) Terör örgütünün örgütsel tasfiyesi

2) Türkiye'nin bütün yurttaşlarını kapsayan demokratik ve hukuki reformların yapılması

3) Irak ve Suriye'deki bağlantılı yapıları kapsayan bölgesel güvenliğin artırılması

4) Dış güçlere karşı egemenlik stratejisi oluşturulması

Türkiye iç barışı kurarken jeopolitik durumlara da hazırlıklı olmalı. Türkiye hem güvenlik mimarisini hem de toplumsal barışını hukuk ve demokrasi temelinde oluşturmak zorunda. Bugün konuştuğumuz mesele yalnızca bir güvenlik başlığı, örgütün silah bırakması veya kendisini feshetmesi değildir. Terörün bitmesi tarihsel bir fırsattır.''

''Biz bu sürece cumhuriyeti demokrasiyle taçlandırma süreci diyoruz.'' diyen Kemal Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı:

''Bu mesele sadece bir demokrasi ve hukuk meselesi değildir. Bu mesele Türkiye'nin güvenliği ve dış politika için de hayatidir. Bu meselemizi çözmeden Türkiye'nin güçlü bir bölgesel aktör haline gelmesi çok zor. Bu noktada artık ilkesel bir çerçeve ortaya koyuyoruz. Terörün bitmesi ve üniter devlet yapısı kırmızı çizgimizdir. Çağrımız çok açıktır: Sürecin tüm aşamaları TBMM merkezli yürütülmeli. Çerçeve yasa açık hukuk ilkelerinin ürünü olmalı. Bu ülkeyi kuran parti olarak sorumluluğumuzu biliyoruz. Ülkemizin, bölgemizin huzuru, açıkladığım çerçeve içinde olursa bu Türkiye'yi rahatlatacaktır."