Mecliste kritik hafta: AK Parti muhalefeti bilgilendirecek

1 saat önce

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Grup Başkanı Abdullah Güler, "çerçeve yasaya'' ilişkin bu hafta Mecliste muhalefet partilerine ön bilgilendirme yapacak.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), yeni haftada "Terörsüz Türkiye" mesaisi için yoğun bir gündeme ev sahipliği yapacak.

Sürecin hukuki zeminini oluşturması beklenen "çerçeve yasa" konusunda atılacak adımlar netleşmeye başladı. Sürecin şeffaf ve geniş bir mutabakatla yürütülmesi hedefleniyor. Bu kapsamda Abdullah Güler, hazırlanan taslak düzenlemeye dair muhalefet partilerine bir sunum gerçekleştirecek.

Söz konusu bilgilendirme ile düzenlemenin içeriği ve takvimi konusunda siyasi partilerle ön görüş alışverişinde bulunulması amaçlanıyor.

Süreçte geçtiğimiz haftalarda TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş da aktif bir rol üstlenmişti.

Numan Kurtulmuş'un siyasi partilerin genel başkanları ve grup başkanvekilleriyle gerçekleştirdiği görüşmelerde, "Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda geniş tabanlı bir uzlaşının önemi vurgulanmıştı.

Meclis kulislerinde bu temasların ardından ''çerçeve yasa'' konusunda ciddi bir ilerleme sağlandığı ifade ediliyor.

"Menzile çok yaklaşıldı"

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararlılık mesajları ve Meclisteki yoğun çalışma trafiği, sürecin "son düzlüğüne" girildiği şeklinde yorumlanıyor.

Bu haftaki bilgilendirme trafiğinin ardından, düzenlemenin kısa sürede TBMM Başkanlığına sunulması bekleniyor.

Bu arada, ''çerçeve yasa'' teklifi, AK Parti Grubu tarafından AK Partili milletvekillerinin imzasına açıldı.

Tüm milletvekilleri, yarın (4 Ağustos 20226) saat 17.00’ye kadar teklifi eksiksiz şekilde imzalayacak.