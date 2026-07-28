Kürt kültürünü yansıtan sergi İstanbul’da sanatseverlerle buluştu

"Amacım Kürt kültürünü dünyaya tanıtmak"

1 saat önce

Kürt ressam Abdulmutallib Gerdi’nin yeni sergisi, İstanbul’daki İsmail Beşikci Vakfı’nda düzenlendi. Kürt kültürü, doğası ve sosyal yaşamını konu alan 17 tablonun yer aldığı sergi, sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Çalışmaları hakkında Kurdistan24’e açıklamalarda bulunan ressam Abdulmutallib Gerdi, İsmail Beşikci Vakfı’nın ev sahipliğinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Burada sergilenen 17 yeni eserimde özellikle Kürt kadınlarının yaşamı, geleneksel kıyafetleri ve kültürel süslemeleri ön plana çıkıyor. Temel amacım, Kürt kültürünü dünyaya tanıtmaktır." ifadelerini kullandı.

Gelecek hedeflerine de değinen Gerdi, İstanbul'un ardından eserlerini Avrupa ülkelerinde de sergilemeyi ve Kürt sanatını uluslararası bir düzeye taşımayı planladığını belirtti.

Serginin küratörü Şerif Yaşar, farklı bölgelerden sanatçıların buluşmasının önemine dikkat çekerek, "Kürt ressamların oturtulmuş bir ekolü ve yüksek bir sanatsal seviyesi var. Bugün onlara İstanbul’da ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyuyoruz. Bu sergi, Kürt sanatçıların birbirini tanıması için bir köprü görevi görerek sanatsal iş birliğini güçlendiriyor. Gelecek yıl benzer bir sergiyi Kürdistan Bölgesi’nde açmayı ümit ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Abdulmutallib Gerdi’nin tablolarında kadim semboller, geleneksel motifler ve günlük yaşam kesitleri canlı renklerle işleniyor. Sanatseverler, sergiyi bir ay boyunca ziyaret edebilecek.