Irak Yargı Konseyi: Ezidi Soykırımı derin bir yaradır

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Irak Yüksek Yargı Konseyi ile Uluslararası Yargı İşbirliği Ulusal Merkezi, terör örgütü DAİŞ tarafından Ezidilere yönelik işlenen soykırım suçunun 12. yıl dönümü dolayısıyla ortak bir resmi açıklama yayımladı.

Bugün (3 Ağustos) yayımlanan açıklamada, her yıl bu tarihte, 2014 yılında Şengal ilçesinde Ezidilerin başına gelen felaketin derin bir acıyla yad edildiği belirtildi.

Açıklamada, terör örgütü DAİŞ’in, tüm sivilleri dini inançları nedeniyle hedef alarak toplu katliamlar, kaçırmalar, köleleştirmeler ve zorunlu göç ettirmelerle Irak tarihinin en vahşi suçlarından birine imza attığı vurgulandı.

Ezidi Soykırımı’nın ülkenin vicdanında derin bir yara olduğu kaydedilen açıklamada, hiçbir suçlunun cezadan kaçmasına izin verilmeksizin, masum insanların kanının dökülmesinde parmağı olan herkesin yargılanması ve hesap vermesi konusundaki tam kararlılık dile getirildi.

Açıklamanın diğer bölümünde ise kanıt değişimi sağlama, uluslararası standartlar ile Irak yasaları doğrultusunda hukukun üstünlüğünü pekiştirme yoluyla soykırım, insanlığa karşı işlenen suçlar ve terör eylemlerinin soruşturulmasında uluslararası iş birliğinin kesintisiz süreceği vurgulandı.