Erbil ve Bağdat ASYCUDA sistemi konusunda uzlaştı

2 saat önce

Kürdistan Bölgesi ve federal hükümet, sınır kapılarındaki gümrük işlemlerini modernize ederek dijitalleştirmeyi amaçlayan ASYCUDA sisteminin uygulanması konusunda mutabakata vardı.

Kurdistan24’e bilgi veren yetkili bir kaynak, bugün (18 Haziran 2026 Perşembe), Bağdat’ta bir araya gelen Erbil ve Bağdat heyetlerinin, ASYCUDA sisteminin işleyişine dair anlaşmaya vardığını bildirdi.

Kürdistan Bölgesi Hükümetinden teknik bir heyet, dün (17 Haziran 2026 Çarşamba) Bağdat’a bir ziyaret gerçekleştirmişti. Bugün tamamlanan görüşmeler neticesinde, sınır kapılarında gümrük süreçlerinin düzenlenmesini öngören sistemin uygulanması konusunda tam uzlaşı sağlandı.

Kurdistan24’ün edindiği bilgilere göre imzalanan bu anlaşma, Irak Bakanlar Kurulu Ekonomi Komisyonu'nun bir sonraki toplantısında resmi olarak onaylanacak.

Erbil ile Bağdat arasındaki ASYCUDA anlaşmasının içeriği:

1. Kürdistan Bölgesi, bölgedeki şirketleri ASYCUDA sistemine kaydetme konusunda tam yetkiye sahip olacak.

2. Kürdistan Bölgesi sınır kapılarındaki personellere, Federal Gümrük İdaresi tarafından eğitim verilecek.

3. Anlaşma; anayasanın 110, 112, 114 ve 121. maddesinin 3. fıkrasına dayanılarak imzalanmıştır.

4. Irak ve Kürdistan Bölgesi’ndeki tüm sınır kapılarında gümrük tarifeleri birleştirilecek; yapılacak her türlü değişiklik ortak karar ile alınacak.

5. ASYCUDA sistemine Kürtçe dil seçeneği eklenecek.

6. Sistemin yedek kopyası, Kürdistan Bölgesi Bilgi Teknolojileri Dairesinde muhafaza edilecek.

7. Her iki hükümetin serbest gümrük bölgeleri karşılıklı olarak tanınacak.

8. Kürdistan Bölgesi Yatırım Kurulunun projelere ilişkin tüm belgeleri ASYCUDA sisteminde işlem görecek.

9. Gayri resmi sınır kapıları meselesiyle ilgili olarak ortak bir komisyon kurulacak.

10. Kürdistan Bölgesi dahil olmak üzere, Irak’taki hiçbir sınır kapısına herhangi bir sansür veya kısıtlama uygulanmayacak.

11. Gümrük gelirleri ve vergi konusu, Irak Ekonomi Konseyinde netleştirilecek.

12. Her iki Tarım Bakanlığı arasındaki anlaşmaya dayalı olarak "Birleşik Tarım Takvimi" uygulanacak.

13. Gümrük muafiyetleri ve yerli üretimin korunması konuları Ekonomi Konseyinde karara bağlanacak.

14. İthal edilen malların kalite kontrol denetimleri, her iki hükümetin ilgili kurumları tarafından yürütülecek.

15. Kürdistan Bölgesi Hükümeti tarafından verilen ithalat ve ihracat izinleri geçerli kabul edilecek.

16. Kürdistan Bölgesi Şirketler Sicil Ofisi tarafından düzenlenen şirket belgeleri geçerli sayılacak.

17. Kürdistan Bölgesi Sanayi Geliştirme Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen belgeler işleme alınacak.