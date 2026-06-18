Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması: 8 ismin testi pozitif çıktı

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının ünlülere yönelik yürüttüğü uyuşturucu soruşturması kapsamında Adli Tıp Kurumundaki incelemenin sonucunda 8 şüphelinin uyuşturucu madde testi pozitif çıktı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Aralarında çok sayıda ünlü ismin de bulunduğu 23 şüpheliye yönelik hazırlanan Adli Tıp Kurumu raporu tamamlandı. 8 şüphelinin uyuşturucu madde testinin pozitif çıktığı tespit edildi.

Soruşturma kapsamında şüphelilerden alınan kan ve saç örnekleri üzerindeki laboratuvar incelemeleri sonuçlandı. Rapora göre Ali Efe Bezci, Berdan Mardini, Enis Arıkan, Kenan Doğulu, Oğuzhan Beker, Ozan Doğulu, Tolga Çam ve Yaşar İpek’in uyuşturucu madde kullandığı adli tıp verileriyle kesinleşti.

Soruşturma kapsamında bazı şüpheliler hakkında "uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırmak", bazı şüpheliler hakkında ise, "fuhşa teşvik etmek, aracılık etmek veya yer temin etmek" suçlamaları yöneltildi.

Bu çerçevede; uyuşturucu kullanımını kolaylaştırmak suçundan: Tolga Çam, Murat Saygı, Emre Tari, Hasan Vatan ve Rafet Eren Yorulmazer tutuklanarak cezaevine gönderildi. Fuhşa teşvik ve aracılık suçundan: Enis Ahmet Onat, Mehmet Yıldız, Reyhan Küçükyeğen ve Tessy Ramos Correia hakkında tutuklama kararı verildi.

Mahkeme, şüphelilerden Efe Bezci ve Oğuzhan Beker hakkında "konutu terk etmeme" (ev hapsi) şeklinde adli kontrol kararı uyguladı.

Ayşe Hatun Önal, Kerimcan Durmaz, Kenan Doğulu, Beren Saat, Mehmet Cem Karcı, Berdan Mardini, Ozan Doğulu, Yaşar İpek, Enis Arıkan, Selin Ciğerci ve Ferhan Kaya hakkında da "yurt dışına çıkış yasağı" getirilerek adli kontrol tedbirleri uygulanmasına hükmedildi.

Savcılığın, Adli Tıp raporlarının ardından soruşturmaya ilişkin iddianameyi hazırlaması bekleniyor.