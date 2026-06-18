Netanyahu: Lübnan’ın güneyinden çekilmeyeceğiz

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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail ordusunun Lübnan’ın güneyinden çekilmeyeceğini söyledi.

Netanyahu, Lübnan’ın güneyinde devam eden askeri operasyonlar ve bölgedeki varlıklarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Batı Şeria’da düzenlenen bir etkinlikte konuşan Netanyahu, ordunun Lübnan topraklarındaki askeri mevcudiyetini savunarak, sınır güvenliğini gerekçe gösterdi. Lübnan'ın güneyinden oluşturulan "güvenlik kuşağının stratejik önemine" değinen İsrail Başbakanı, "Kuzey sınırlarımızın güvenliğini tam olarak tesis edene kadar, ordumuz ihtiyaç duyulan her noktada pozisyonunu korumaya devam edecektir." ifadelerini kullandı.

Öte yandan, İsrail basını, Tel Aviv yönetiminin, Lübnan’daki operasyonel durumun devamlılığı ve sahadaki askeri yapının korunması konusunda ABD yönetimi ile yoğun bir müzakere süreci yürüttüğü öne sürüldü.

Netanyahu'nun bu açıklamaları, bölgedeki gerilimin kısa vadede düşmeyeceğine yönelik bir mesaj olarak değerlendiriliyor.