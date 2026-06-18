DEM Parti Sözcüsü: Yasal düzenlemeler artık bir gereklilik değil zorunluluktur

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Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Sözcüsü Ayşegül Doğan, barış sürecinin yasal bir güvenceye kavuşturulması gerektiğini vurguladı.

DEM Parti Sözcü Doğan, bugün (18 Haziran 2026 Perşembe), partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin kritik açıklamalarda bulundu.

Doğan, barış sürecinin yasal bir güvenceye kavuşturulması gerektiğini vurgulayarak, 5. Olağan Büyük Kongre tarihini duyurdu.

Barış sürecinde yaşanan durağanlığın aşılması için çerçeve yasanın hayata geçirilmesinin artık bir tercih değil, zorunluluk olduğunu belirten Doğan, şu ifadeleri kullandı:

"İktidar ya da devlet içinde her kim bu sürecin yasal çerçevesinin geciktirilmesine neden oluyorsa büyük bir vebal ile karşı karşıyadır. Temel hedefimiz, bu düzenlemenin temmuz ayında Meclisten geçmesidir."

DEM Parti İmralı Heyeti'nin TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile yaptığı görüşmeye değinen Doğan, Meclis Başkanlığının sadece bir "temenni makamı" olmadığını, sürecin yol haritası için sorumluluk alması gerektiğini ifade etti. Ayrıca, sürecin sağlıklı ilerlemesi için Abdullah Öcalan’ın iletişim olanaklarının genişletilmesi ve koşullarının sürece uygun hale getirilmesi gerektiğini yineledi.

Partideki yenilenme ve yeniden yapılanma sürecine dikkat çeken Ayşegül Doğan, DEM Parti 5. Olağan Büyük Kongresi’nin 20 Eylül’de Ankara Arena Spor Salonu’nda gerçekleştirileceğini açıkladı. Kongre sürecinin sadece yönetim değişikliği değil, demokratik siyaset zeminini güçlendirme hamlesi olacağını belirtti.