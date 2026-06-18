Başbakan Barzani’nin katılımıyla Uluslararası Choueifat Okulu mezuniyet töreni düzenlendi
Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur Barzani'nin katılımıyla, Uluslararası Choueifat Okulu’nda 12. sınıfı başarıyla tamamlayan öğrenciler için mezunları için tören düzenlendi.
Bugün (18 Haziran 2026 Perşembe) Uluslararası Choueifat Okulu'nun 12. sınıfını başarıyla tamamlayan öğrenciler için 11. dönem mezuniyet töreni yapıldı.
Törene katılan Başbakan Mesrur Barzani, mezun öğrencilere ödül takdim etti.
Erbil’de 2006 yılında eğitim hayatına başlayan ve anaokulundan lise sona kadar uluslararası standartlarda eğitim veren Choueifat Okulu, ilk mezunlarını 2012-2013 eğitim-öğretim döneminde vermişti.