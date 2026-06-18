JD Vance: Güçlerimizi savaş öncesi konumuna çekeceğiz

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ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, düzenlediği basın toplantısında Kurdistan24’e yaptığı özel açıklamada, Orta Doğu’daki ABD askeri varlığının savaş öncesi konumuna çekileceğini duyurdu.

JD Vance, bugün (18 Haziran 2026 Perşembe) düzenlenen basın toplantısında, Kurdistan24 muhabiri Senger Akreyi’nin sorularını yanıtladı. JD Vance, askeri güçlerin geri çekilmesinin planlandığını ancak bu aşamanın anlaşmanın nihai kısmında yer aldığını belirtti.

ABD Başkan Yardımcısı, konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Bahsettiğimiz husus, bölgedeki ABD güçlerinin ve askerlerinin savaş başlamadan önceki statüye geri çekilmesidir. Yani ABD, bölgede hiçbir ilave güç bulundurmayacaktır. Kuşkusuz İranlılar bunu istiyor; açıkça söyleyeyim, biz de tam olarak bunu istiyoruz."

Bu açıklamalar, bölgede tarihi bir dönüm noktasının yaşandığı bir sürece denk geliyor. 18 Haziran 2026 sabahı, ABD Başkanı Donald Trump ve İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, "İslamabad Mutabakat Zaptı" olarak adlandırılan metni imzaladı. ABD, İsrail ve İran arasındaki savaşı sona erdirmeyi amaçlayan bu mutabakat, bölgesel istikrar için kritik bir adım olarak görülüyor.