Kürdistan tarihinin en büyük inanç ve kültür kompleksi: Barzani Büyük Camii’nin temeli atıldı

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Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur Barzani, başkent Erbil’de dünyanın en büyük kubbesine sahip olacak “Büyük Barzani Camii”nin temelini attı.

Başbakanı Mesrur Barzani’nin katılımıyla, 21 Haziran 2026 Pazar günü, başkent Erbil’de mimari, kültürel ve inanç dünyasında dünya rekorlarını altüst edecek devasa bir projenin temeli atıldı. 2023 yılında Başbakan Mesrur Barzani tarafından fikir temelleri atılan ve doğrudan onun denetiminde yürütülen Barzani Büyük Camii projesi, sadece bir ibadethane değil, Kürt mimarisi ve kimliğini geleceğe taşıyacak küresel ölçekte bir kompleks olacak.

Başbakan’ın Vizyonu, Yerli Mühendisliğin Başarısı

Başbakan Mesrur Barzani’nin talimatı doğrultusunda, Evkaf ve Din İşleri Bakanı Dr. Piştiwan Sadık’ın koordinasyonuyla hayata geçirilen proje, tamamen yerli bir mühendislik başarısı. Tasarımı, "Graph" ekibinin başkanı mühendis Goran Reşid Fettah tarafından yapılan projenin temel amacı; Kürt mimarisini yeniden canlandırmak, Kürdistan doğasını yansıtmak ve Ölümsüz Barzani’nin (Mele Mustafa Barzani) görkemli yaşamını ve mirasını somutlaştırmak olarak açıklandı.

Kürt Kültüründen İlham Alan Özgün Mimari

Mühendislik ve tasarım perspektifinden bakıldığında, caminin konsepti tamamen Kürt kimliği ile geleneksel Kürt motifleri esas alınarak oluşturuldu. Kompleksin ana binası geleneksel "Kürt kıl çadırı" (Reşmal) mimarisinden esinlenirken, yerleşkedeki diğer binalar ise "Kürt çadırı" (Xêvet) tarzında tasarlandı.

Dünya Rekorlarını Kıran Devasa Kompleks

2 milyon metrekareden fazla bir alan üzerine kurulan Barzani Büyük Camii, şimdiden birçok dünya rekorunu geride bırakmış durumda. Projede öne çıkan bazı detaylar ve bölümler şunlar:

Dünya Rekorları: Dünyanın en büyük kubbesi, en yüksek kapısı ve dünya düzeyindeki en büyük güneş saati bu komplekste yer alıyor. Görsel ihtişamı tamamlayan unsur ise dünyadaki en büyük el yapımı halısı olacak.

Ana Namaz Salonu: Yapay bir tepe üzerinde inşa edilen ana salon, aynı anda 9.000 kişinin ibadet etmesine olanak tanıyor.

Seyir Kuleleri: Komplekste yer alan 4 büyük minare, asansör sistemiyle donatılacak ve ziyaretçilere tüm Erbil şehrini yukarıdan izleme imkânı sunacak.

Yapay Doğa Harikaları: Cami yerleşkesi içinde, 48 metre yükseklikten yapay bir göle dökülen dünyanın en büyük yapay şelalesi ve en büyük yapay fıskiyesi bulunuyor. Bu alan, 1 milyondan fazla ağaç, fidan ve çiçeğin yer aldığı özel bir botanik ormanla çevrili.

Kültür, Eğitim ve Sosyal Yaşam Merkezi

Barzani Büyük Camii, ibadet saatlerinin dışında da yaşayan bir merkez olacak şekilde kurgulandı. Kompleks içerisinde şu bölümler yer alıyor:

Kürt tarihi, el yazmaları ve dini belgelerin korunacağı en büyük arşiv merkezi ve kütüphane.

Kürt tarihi ve el yazmalarına özel müze ile modern bir dini okul (medrese).

Uluslararası etkinlikler için konferans salonu ile dini ve sosyal törenler için özel salonlar.

Genel yemekhane, geniş bir otopark alanı ile dini ve Kürt yöresel ürünlerine özel geleneksel çarşı.

Kürdistan Bölgesi'nin kalbinde yükselen bu devasa yapının, tamamlandığında bölgenin en önemli inanç, kültür ve turizm merkezlerinden biri olması bekleniyor.