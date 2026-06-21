Başbakan: Barzani Büyük Camii, Erbil ile Kürdistan için tarihi ve mühim bir ihtiyaçtır

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Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur Barzani, Barzani Büyük Camii projesinin üç yıllık bir vizyonun ürünü olduğunu belirtirken, caminin hiçbir ayrım gözetmeksizin tüm vatandaşlara hizmet eden bir merkez olacağını söyledi.

Başbakan Mesrur Barzani, 21 Haziran 2026 Pazar günü, çok sayıda din alimi, akademisyen ve seçkin şahsiyetin katıldığı geniş kapsamlı bir törenle, Erbil'de "Barzani Büyük Camii" projesinin temelini attı.

Törende bir konuşma gerçekleştiren Mesrur Barzani, projenin farklı boyutlarına değinerek, bu camiyi inşa etme fikrinin üç yıl öncesine dayandığını belirtti.

Başbakan, "Erbil ve Kürdistan’ın, halkımızın Allah inancını ve insan sevgisini yansıtacak, aynı zamanda Kürt halkının adaletle ve zulme karşı duruşla dolu şanlı tarihini simgeleyecek dini bir sembole ihtiyacı olduğunu hissettik." dedi.

"Bu projedeki amaç sadece ibadet edilecek bir mekan inşa etmek değildir, aksine burası gelecek nesillerin bilimsel ve dini açıdan kendilerini yetiştirecekleri ve barış içinde bir arada yaşama kültürüne hizmet edecekleri bir merkez olacaktır.” diyen Başbakan Barzani, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

“Bu doğrultuda, caminin yanı sıra diğer bileşenler ve inanç grupları için de özel bir bölüm inşa edilecektir, böylece burası hiçbir ayrım gözetmeksizin tüm vatandaşlara hizmet eden bir merkez haline gelecektir."

Projenin mimari yapısına da değinen Mesrur Barzani, özel tasarımına dikkat çekerek, "Caminin mimari tarzı, geleneksel Kürt kıl çadırından (reşmal) esinlenerek tasarlanmıştır. Tarihimizde kıl çadır sadece bir barınma alanı olmamış, sürgün, kimsesizlik, devrim ve direniş dönemlerinde zulme ve zorbalığa karşı bir sığınak ve kararlılık sembolü olmuştur." ifadelerini kullandı.