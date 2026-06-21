Başkan Barzani ve Usame Nuceyfi bölgedeki durumu görüştü

2 saat önce

Başkan Mesud Barzani ile Muttehidun Partisi Genel Sekreteri Usame Nuceyfi, Irak'taki siyasi durum, siyasi sürecin önündeki engel ve fırsatları görüştü.

Başkan Mesud Barzani, 21 Haziran 2026 Pazar günü, Pirmam'da, Muttehidun Partisi Genel Sekreteri Nuceyfi ve beraberindeki Iraklı siyasi şahsiyetlerden oluşan heyeti kabul etti.

Barzani Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre görüşmede, Irak'taki siyasi durum, siyasi sürecin önündeki engel ve fırsatlar masaya yatırılarak tartışıldı.

Açıklamaya göre görüşmede, sorunların aşılması ve çözüme kavuşturulması amacıyla siyasi taraflar arasındaki koordinasyonun önemi vurgulandı.