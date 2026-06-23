Son 4 yılın en iyisi: Kürdistan Bölgesi'nde elverişli hava şartları bal üretimini katladı

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Kürdistan Bölgesi'nde kuraklık nedeniyle son dört yıldır yaşanan üretim düşüşünün ardından, bu yıl bal üretiminde gözle görülür bir artış kaydedildi. Arıcılar, bu artışın temel nedenini yağışların bol olmasına ve elverişli hava koşullarına bağlıyor.

K24'e konuşan arıcı Bestun Tayfur, son dört yılda kuraklık sebebiyle bal üretiminin ciddi oranda düştüğünü, ancak bu yıl durumun tamamen tersine dönerek hem daha fazla hem de daha kaliteli bir üretim elde edildiğini belirtti.

Tayfur, bu yılki çiçek ve bitki çeşitliliğinin arıların farklı nektarlar toplamasına olanak sağladığını, bunun da balın kalitesini en üst seviyeye çıkardığını ve kovan nüfusunun gelişimini gözle görülür biçimde artırdığını ifade etti.

Diğer taraftan, arıcılık uzmanı Osman Mecid ise geçmiş yıllarda kuraklığın, su kaynaklarının kuruması nedeniyle arıcıları işlerini yürütemez hale getirecek noktaya ulaştırdığını hatırlattı.

Bu yıl bol yağışlar ve su kaynaklarının yeniden canlanması sayesinde çok daha iyi oranda bal üretilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Mecid, konuşmasının devamında hükümete ve vatandaşlara yerli üretimi destekleme çağrısında bulundu.

Dışarıdan ithal edilen balların çoğunun sahte olduğunu ve yerli üretime zarar verdiğini vurgulayan uzman, Kürdistan balı için yerel ve uluslararası fuarlar açılmasını önerdi.

Mecid, özellikle bu yıl kalitesi çok yüksek bir seviyeye ulaşan yerli balın, Arap ülkeleri ve dünya genelindeki ürünlerle rahatlıkla rekabet edebilecek düzeyde olduğunu da sözlerine ekledi.