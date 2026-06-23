Hatimoğulları: Süreç iyi niyet beyanlarıyla götürülemez

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Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, Türkiye Büyük Millet Meclisinde (TBMM) yaptığı grup toplantında, “Süreç iyi niyet beyanlarıyla götürülemez. Çerçeve yasanın acilen, zaman kaybetmeksizin çıkması lazım. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş da hafta sonu yaptığı açıklamada çerçeve yasayı en kısa zamanda Meclis gündemine taşıyacaklarını belirtti. Bu sözü önemsiyoruz.’’ dedi.

Partisinin grup toplantısında bugün (23 Haziran 2026) konuşan Tülay Hatimoğulları, barış süreci ve çerçeve yasayaya ilişkin şu sözleri söyledi:

“Süreç iyi niyet beyanlarıyla götürülemez. Çerçeve yasanın acilen, zaman kaybetmeksizin çıkması lazım. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş da hafta sonu yaptığı açıklamada çerçeve yasayı en kısa zamanda Meclis gündemine taşıyacaklarını belirtti. Bu sözü önemsiyoruz. Beklentimiz açık ve nettir. Bu süre zaten Temmuz ayını geçmemelidir. Çerçeve yasa Meclisin bu yasama dönemi kapanmadan gelmelidir. ‘Yetiştiremedik, ne yapalım? Gelecek döneme kalsa bir şey olmaz’ gibi yaklaşımlar kabul edilecek yaklaşımlar değildir. Ümit ediyoruz ki bize daha sonra böyle yaklaşımlarla gelinmez."

Konuşmasının önemli bölümünü barış sürecine ayıran Hatimoğulları, Kürt toplumunun farklı kesimleriyle yaptıkları görüşmelerde vatandaşların sürece ilişkin belirsizliklerden rahatsızlık duyduğunu dile getirdi.

Bir vatandaşın, "PKK silahları bıraktı, ülkeye dönüp siyaset yapmak istiyor ancak iktidar belirsizliklerle vakit geçiriyor" sözlerini aktaran Hatimoğulları, bu soruların yalnızca DEM Parti'nin değil, toplumun geniş kesimlerinin soruları olduğunu savundu.

Çerçeve yasanın yalnızca hukuki bir düzenleme olmayacağını savunan Hatimoğulları, bunun aynı zamanda toplumsal barışın ve demokratik siyasetin güçlenmesine katkı sağlayacağını söyledi.

Hatimoğulları, "Barışın zemini keyfiyet değil, hukuktur. Çerçeve yasa; silahların sustuğu yerde eşit yurttaşlığın, farklılık içinde birliğin ve yerel demokrasinin kapısını aralayacaktır." dedi.

Türkiye'nin hem derin bir ekonomik krizle hem de bölgesel gerilimlerle karşı karşıya olduğunu ifade eden Hatimoğulları, ülkenin bu süreçten toplumsal barış, ekonomik adalet ve demokratikleşme politikalarıyla çıkabileceğini söyledi.