Selahattin Demirtaş, Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşmeyecek

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Yaklaşık 10 yıldır Edirne Cezaevinde tutuklu bulunan HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın, dokunulmazlıkların kaldırılmasına verdiği destekten pişman olmadığını açıklayan Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşmeyi kabul etmeyeceği öne sürüldü.

İstinaf Mahkemesinin Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) 38. Olağan Kurultayı hakkında verdiği mutlak butlan kararının ardından CHP Genel Başkanlığına atanan Kemal Kılıçdaroğlu'nun 2016 yılında HDP'liler başta olmak üzere milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılması ile sonuçlanan Anayasa değişikliğini desteklediği için pişman olmadığını söylemesinin ardından başlayan tartışmalar sürüyor.

Sözcü TV yayınında milletvekillerinin dokunulmazlığının kaldırılmasının ardından Selahattin Demirtaş'ın tutuklandığının hatırlatılması üzerine Kılıçdaroğlu "Selahattin Bey'de zaten çoğunluk vardı, ona atılı terör suçlaması vardı." diye karşılık verdi. Kılıçdaroğlu konuşmasının devamında bu karardan dolayı pişman olmadığını ifade etti.

Söz konusu yayının ardından sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Kılıçdaroğlu, "Şu anda hiçbir dokunulmazlığı olmayan ve Erdoğan’ın açtığı birçok davada onlarca yıl hapis cezasıyla yargılanan, bir kısmından da ceza almış bir siyasetçi olarak tekrar söylüyorum; kürsü dokunulmazlığı dışında hiçbir dokunulmazlığı doğru bulmuyorum." ifadelerini kullandı.

Açıklamaların tepki çekmesi üzerine Kılıçdaroğlu’nun yardımcısı Necdet Saraç, Kılıçdaroğlu'nun Selahattin Demirtaş'ı ziyaret edeceğini duyurdu.

Habertürk yayınına konuk olan Saraç "Önümüzdeki günlerde Kemal Bey, Edirne Cezaevinde Sayın Selahattin Demirtaş'ı ziyaret edecek. Siz gülmeye devam edersiniz. Kemal Bey'in karşısında gülenleri geçmişte gördük. Bence dikkat etmek lazım. Selahattin Demirtaş ziyaretinin ardından Kemal Bey'in açıklamasını hep beraber dinleriz." ifadelerini kullandı

Ancak Halk TV, 10 yıla yakın zamandır tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş'ın Kılıçdaroğlu ile görüşmeyeceğini bildirdi.