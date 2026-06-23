Muna Kahveci: Seçim sonrası ittifak kurmak seçmenleri aldatmaktır

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Türkmen Reform Partisi Başkan Yardımcısı Muna Kahveci, Parlamentonun aktifleştirilmemesinin diğer kurumların meşruiyetini soru işareti altında bıraktığını belirterek, seçimden sonra ittifak kurmanın "Kürdistan seçmenlerini aldatmak" olarak yorumladı.

Muna Kahveci, 23 Haziran 2026 Salı günü, Kurdistan24'e verdiği özel bir röportajda, Kürdistan Parlamentosunun şu anda "felç" olduğunu ve bu kurumun aktifleştirilmemesinin diğer kurumların da meşruiyetini kaybetmesine yol açacağını ve Parlamentonun hiçbir partinin mülkü olmadığını, aksine muhalefeti ve iktidarıyla tüm Kürdistan'ın mülkü olduğuna işaret etti.

Hükümet kurma süreciyle ilgili olarak Muna Kahveci, KDP ve KYB toplantılarının iyi bir seviyeye kadar gittiğini, ancak "ansızın" bir ittifakın ortaya çıkmasının süreci aksattığını belirtti.

Muna Kahveci, "İttifak seçimden önce kurulmalıdır, seçimden sonra değil, çünkü seçmen bir partinin programına göre oy vermiştir, ansızın programı tamamen farklı olan bir partiyle ittifak yaptığınızda, bu seçmenleri aldatmaktır." dedi.

Kürdistan halkının bilinçli olduğunu ve bu ittifakın neden kurulduğunu bildiğini, kendilerinin Türkmen bileşeni olarak bunu bir "siyasi engel" olarak gördüklerini vurgulayan Kahveci, "Maalesef genel çıkar yerine, parti çıkarı meydana gelmiştir." diye konuştu.

Konuşmasının diğer bir bölümünde, Türkmen Reform Partisi Başkan Yardımcısı, Kürdistan Bölgesi'nin siyasi statüsüne ve bileşenlerine darbe vuran Federal Mahkeme kararlarıyla ilgili acı bir deneyimleri olduğunu, özellikle de kota sandalyelerinin kaldırılmasını, ancak daha sonra Başkan Mesud Barzani'nin çaba ve gayretleriyle 5 kota sandalyesinin geri döndüğünü belirtti.

Muna Kahveci, öncelikle Türkmen partileriyle toplanma ve daha sonra da Kürdistan Parlamentosunun yeniden aktifleştirilmesine engel olan bu zorluklardan bahsetmek üzere tüm konsolosları davet etme programlarının olduğunu açıkladı.

Son olarak Muna Kahveci, "Tarih şahittir ki, geçici çıkarlar üzerine kurulan her ittifakın ömrü kısa ve amacı zayıf olur, ancak bölgenin statüsünü ve genel çıkarı korumak için olan her ittifakın ömrü uzun olur." ifadesini kullandı.