Kürdistan Bölgesi’nden petrol ihracatı için kritik engel: Türkiye ile anlaşma bitmek üzere

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Türkiye ile yaşanan teknik, mali ve hukuki krizler nedeniyle Kürdistan Bölgesi'nden petrol ihracatının ne zaman başlayacağının tamamen belirsizliğini koruduğu bildirildi.

Kürdistan Bölgesi Hükümeti, Irak Hükümeti ve uluslararası petrol şirketleri arasında yürütülen görüşmeleri yakından takip eden bilgili bir kaynak, Kurdistan24’e özel açıklamalarda bulundu. Kaynağın aktardığı bilgilere göre Türk tarafı ile yaşanan teknik, mali ve hukuki krizler nedeniyle Kürdistan Bölgesi'nden petrol ihracatının ne zaman başlayacağı tamamen belirsizliğini koruyor.

Kerkük-Ceyhan Hattında "Süre" ve "Şart" Krizi

Görüşmelere ilişkin detayları paylaşan kaynak, Türkiye üzerinden yapılacak ihracata ilişkin en ciddi krizin, boru hattı anlaşmasının süresiyle ilgili olduğunu dile getirdi.

Türkiye’nin, geçtiğimiz yıl Irak’ı resmi olarak uyararak Kerkük-Ceyhan Petrol Boru Hattı Anlaşması’nın 27 Temmuz 2026 tarihinde sona ereceğini ve mevcut anlaşmayı eski şartlarla yenilemeyeceğini bildirdiğini hatırlatan kaynak, petrol şirketlerinin ise sözleşmenin yenilenmeme riskinden büyük endişe duyduğunu, zira üretimin sadece bir aylığına başlatılıp ardından yeniden durdurulmasının petrol kuyularına çok büyük fiziki zarar verdiğini dile getirdi.

Drone Saldırıları ve Anti-Drone Sistemi Çıkmazı

Petrol sahalarına yönelik gerçekleştirilen drone saldırılarının, ciddi teknik aksaklıkları beraberinde getirdiğine işaret eden kaynak, sahaların güvenliğinin sağlanması için Irak’tan anti-drone savunma sistemleri temin etmesinin talep edildiğini ancak Bağdat yönetiminin bu konuda söz vermesine rağmen henüz hiçbir pratik adım atmadığını söyledi.

Kaynağın açıklamasına göre Irak Başbakanı’nın Amerika ziyaretinde bu sistemlerin satın alınması gündeme gelse de Körfez ülkelerinin yoğun talebi nedeniyle Irak, alıcı listesinin en sonunda yer alıyor. Bu durum, savunma sistemlerinin yakın zamanda tedarik edilmesini imkansız kılıyor.

Yabancı Şirketlerin Biriken Alacakları

Sürecin önündeki bir diğer mali bariyerin ise Bağdat’ın yükümlülüklerini yerine getirmemesi olduğuna işaret eden kaynak, Irak Hükümetinin, Kürdistan Bölgesi’nde faaliyet gösteren yabancı petrol şirketlerinin birikmiş borçlarını ve alacaklarını şu ana kadar tasfiye etmediğinin altını çizdi.

Şirketlerin Son Durumu ve Üretim Kapasitesi

Kaynak, yaşanan bu belirsizlikler ve çözümsüzlük nedeniyle, bölgede faaliyet gösteren toplam 11 petrol şirketinden 8’inin çalışmalarını tamamen durdurduğunu sözlerine ekledi.

Edinilen bilgilere göre mevcut krizlerin çözülüp bu şirketlerin yarın işbaşı yapması halinde dahi, ilk etapta günlük ancak 160 bin ila 170 bin varil arasında bir petrol üretimi gerçekleştirilebilecek.