İran: Nükleer tesislerimizin denetlenmesine izin vermeyeceğiz

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Bölgesel ittifaklar Hürmüz Boğazı'nın güvenliği için diplomatik arayışlarını sürdürürken, İran ve ABD arasında nükleer tesislerin denetimi konusunda çelişkili açıklamalar geliyor. Tahran yönetimi, hava saldırılarında hasar gören nükleer tesislere erişim izni verilmeyeceğini açıklayarak uluslararası ajansa şart koştu. ABD Başkanı Donald Trump ise İran'ın kalıcı denetimleri tamamen kabul ettiğini ileri sürdü.

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Abadi, 24 Haziran 2026 Çarşamba günü yaptığı açıklamada, son dönemde hava saldırılarına maruz kalan nükleer tesislere uluslararası ekiplerin erişimine izin vermek gibi bir planlarının olmadığını net bir dille ifade etti.

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (IAEA) Genel Direktörü Rafael Grossi'nin çağrılarına değinen Abadi, iddiaların aksine İsviçre'de herhangi bir görüşme gerçekleştirmediklerini belirtti.

İranlı yetkili, nükleer tesislerin ve maddelerin denetlenmesi konusunun ancak kapsamlı ve nihai bir anlaşma çerçevesinde masaya yatırılabileceğini vurguladı.

IAEA En Kısa Sürede Denetim İstiyor

İran'ın bu resti, IAEA Genel Direktörü Rafael Grossi'nin dün yaptığı uzlaşmacı açıklamaların hemen ardından geldi.

Grossi, salı günü yaptığı basın açıklamasında, teknik ekiplerin çalışmalarını planlamak ve denetim takvimini netleştirmek üzere yakında İranlı yetkililerle bir araya geleceklerini duyurmuş ve "İran'ın nükleer tesislerinin en kısa sürede denetlenmesi tüm taraflar için en iyi adımdır." ifadelerini kullanmıştı.

Trump: "İran Kalıcı Denetimleri Kabul Etti"

Sürece ilişkin en dikkat çekici iddia ise ABD Başkanı Donald Trump'tan geldi. Kendi sosyal medya platformu Truth Social üzerinden bir mesaj yayınlayan Trump, medyanın Washington'ın diplomatik başarılarını gölgelemeye çalıştığını savunarak şu iddialarda bulundu:

"Medyanın tüm yanıltıcı haber ve propagandalarına rağmen İran, gelecekte nükleer tesislerinin en üst düzeyde ve kalıcı olarak denetlenmesini tamamen kabul etmiştir. Bu adım nükleer güvenliğin teminatıdır, Tahran bu şartı kabul etmeseydi aramızda hiçbir görüşme gerçekleşmezdi."

Hürmüz Boğazı'nda Abluka Kaldırılıyor

Mesajında bölge ticaretine de değinen ABD Başkanı, Hürmüz Boğazı'nın uluslararası seyrüsefere açık kalması ve deniz ablukasının kaldırılması yönünde karar aldığını açıkladı.

Her ne kadar gerilimin yeniden tırmanmasını beklemediğini belirtse de Trump, ABD Deniz Kuvvetlerinin olası bir ihlal durumunda ablukayı derhal yeniden başlatmak üzere bölgedeki konuşlu pozisyonunu koruyacağını sözlerine ekledi.