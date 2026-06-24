Hürmüz Boğazı için kritik zirve: Tahran, Bağdat ve Körfez ülkeleri toplanack

5 saat önce

Orta Doğu’da gerilimi düşürmeye yönelik diplomatik trafik hız kazanırken, Körfez ülkeleri Hürmüz Boğazı’nın güvenliği için kritik bir adım attı. Katar Başbakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Umman’ın başkenti Maskat’ta İran, Irak ve Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) üyeleri arasında Hürmüz Boğazı’na ilişkin özel bir müzakere süreci başlatılması konusunu masaya yatırdı.

Reuters haber ajansının bilgili bir kaynağa dayandırdığı habere göre bölge ülkeleri ile Tahran arasında yürütülen bu stratejik görüşmeler, tamamen bağımsız bir hat üzerinden ilerliyor ve Washington ile Tahran arasındaki genel müzakerelerden ayrı bir mecrada yürütülüyor.

Umman’da Tahran-Washington Arabuluculuğu da Masada

Körfez hattındaki bu hareketlilik sadece Hürmüz Boğazı ile sınırlı kalmadı. Umman resmi televizyonunun aktardığı bilgilere göre Katar Başbakanı ile Umman Sultanı Heysem Bin Tarık gerçekleştirdikleri görüşmede, Washington ve Tahran arasındaki gerilimi azaltmayı amaçlayan "arabuluculuk" dosyasını da çok yönlü ve yoğun bir şekilde ele aldı.

İsviçre’deki 60 Günlük Yol Haritası

Bölgedeki bu kritik diplomatik hamleler, geçtiğimiz pazar günü İsviçre’de üst düzey ABD ve İranlı yetkililer arasında yürütülen ilk tur müzakerelerin tamamlanmasının hemen ardından geldi.

Arabulucular tarafından yapılan açıklamalara göre taraflar İsviçre'deki temaslarda 60 gün içinde nihai bir anlaşma imzalamak üzere bir "yol haritası" üzerinde mutabık kaldı. Bu kapsamda, anlaşmanın somutlaştırılması amacıyla önümüzdeki günlerde teknik heyetler arasındaki görüşmelerin kesintisiz devam etmesi bekleniyor.