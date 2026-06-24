Üç milyondan fazla ziyaretçi Aşure için Kerbela’ya ulaştı

4 saat önce

İran Radyo-Televizyon Kurumu, Aşure Günü anma törenlerine katılmak üzere 3 milyondan fazla İranlı ziyaretçinin Irak'ın Kerbela şehrine ulaştığını bildirdi

Kurum tarafından yapılan açıklamada, 10 Muharrem törenleri kapsamında mukaddes mekanlara yönelik yoğun ziyaretçi akışının sürdüğü belirtildi.

Bu doğrultuda, yalnızca son 24 saat içinde yaklaşık 400 bin İranlı ziyaretçinin kara sınır kapılarını kullanarak Irak topraklarına giriş yaptığı aktarıldı.

Hicri 61 yılının Muharrem ayının onuncu gününde şehit edilen Hz. Ali'nin oğlu İmam Hüseyin'in şehadetini anmak üzere her yıl düzenlenen Aşure etkinlikleri, İslam dünyasının en önemli dini anma günlerinden biri kabul ediliyor.

Irak içinden ve dışından milyonlarca ziyaretçiyi ağırlayan Kerbela Valiliği, törenlerin huzur içinde geçmesi ve ziyaretçilerin güvenliğinin sağlanması amacıyla üst düzey güvenlik önlemlerini devreye soktu.

Kent genelinde oluşabilecek yoğunluğa karşı kamusal hizmetlerin aksamaması adına da kapsamlı bir hizmet planının uygulamaya konulduğu ifade edildi.a