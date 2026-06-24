Özgür Özel Diyarbakır’a gidiyor

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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) lideri Özgür Özel, bu haftaki saha çalışmaları kapsamında cuma günü Diyarbakır’a, cumartesi günü de Antep’e gidecek.

Özgür Özel, mutlak butlan kararının ardından başladığı farkı illerdeki saha çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Özel, 25 Haziran Perşembe günü İstanbul’da Muharrem Ayı’nın 10’uncu günü nedeniyle saat 20.30’da İstanbul Küçükçekmece'deki Garip Dede Cemevinde vatandaşlarla bir araya gelecek.

İstanbul programının ardından 26 Haziran Cuma sabahı Diyarbakır’a geçecek olan Özel, burada esnaf ve köy kahvesi ziyaretleri yapacak. Ayrıca bir buğday tarlasını ziyaret edecek olan Özel, cuma namazını Ulu Cami’de kılacak. Özel, Diyarbakırlı gençlerle de bir araya gelecek.

Özgür Özel, 27 Haziran Cumartesi günü ise Antep’te yurttaşlarla buluşacak. Özel’in Antep programı kapsamında esnaf, pazar ve fıstık hali ziyareti yapması bekleniyor.

Özel’in Antep ziyareti, Genel Merkez tarafından görevden alınan Antep İl Başkanı Vakkas Acar’a destek ziyareti olarak da yorumlanıyor.

NATO haftasında Karadeniz'e gidecek

Özel’in 7-8 Temmuz’da Ankara’da düzenlenecek NATO Zirvesi haftasında ise yine şehir dışı programlarını sürdüreceği, Karadeniz bölgesi ağırlıklı program kapsamında Kastamonu ve Bartın illerini ziyaret edeceği ifade edildi.