Zeydi: Kabineyi iki haftada tamamlayacağım

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Irak Başbakanı Ali Falih Zeydi, yeni federal hükümet kabinesindeki boş koltukların iki hafta içinde doldurulacağını vurguladı.

Ali Falih Zeydi, katıldığı bir televizyon röportajında; ABD güçlerinin çekilme takvimi, ekonomik reformlar, petrol stratejisi ve yasa dışı silahların kontrolü gibi kritik konularda önemli açıklamalarda bulundu.

Sky News kanalına konuşan Irak Başbakanı Zeydi, gerçekleştirecekleri Washington ziyaretinin, ABD ile karşılıklı çıkar ve saygı esasına dayalı "yeni bir ortaklık döneminin" başlangıcı olacağını vurguladı.

Zeydi, Uluslararası Koalisyon güçlerinin görevinin önümüzdeki eylül ayında sona ereceğini ve birliklerin Irak'tan tamamen çekileceğini açıkladı.

Bağdat yönetiminin, askeri varlığın yerini ekonomik iş birliği ve yatırımların almasını hedeflediğini belirten Zeydi; petrol, elektrik ve iletişim bakanlıklarına, güvenilir ABD şirketlerine öncelik verilmesi yönünde talimat verildiğini ifade etti.

Altyapı yatırımlarının finansmanı için günlük 500 bin ile 2 milyon varil petrol gelirinin aktarılacağı bir "Enerji ve Kalkınma Fonu" kurulacağını belirten Zeydi, bu fonun 30 yıl içinde 400 milyar dolarlık bir hacme ulaşmasını beklediklerini söyledi. Zeydi ayrıca Irak'ın günlük petrol üretimini 3 yıl içinde 7 milyon varile çıkarmayı hedeflediğini sözlerine ekledi.

Silahlı gruplarla yürütülen görüşmelere de değinen Zeydi, "Devlet, herkesi kapsayan tek meşru çatıdır; resmi kurumlar dışında hiçbir silahlı yapı bulunmamalıdır." dedi.

Dış politikada Körfez ülkeleri ve İran ile iyi komşuluk esasına dayalı güçlü ilişkilere sahip olduklarını belirten Zeydi, Bağdat’ın ABD-İran görüşmeleri de dahil olmak üzere bölgesel istikrarı sağlayacak her türlü diyaloğa ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu ifade etti. Zeydi ayrıca, Irak toprakları üzerinden Suudi Arabistan'a yönelik herhangi bir saldırı gerçekleştirildiği iddialarını kesin bir dille reddetti.

Kabinedeki boş koltukların iki hafta içinde doldurulacağı sözünü veren Başbakan Zeydi, yolsuzlukla mücadele kapsamında ise değeri 25 milyar dinarı aşan tüm sözleşmeleri incelemek üzere bir komisyon kurulduğunu; harcamalar yapılmadan önce tüm bakanlıklarda denetim yapacak yeni bir birim için yasa tasarısının Irak Parlamentosuna sunulduğunu açıkladı.