Kurtulmuş’tan süreç açıklaması: Çıkarılacak yasa af niteliğinde olmayacak

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Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, yeni yasal sürece ilişkin çıkarılacak yasanın asla bir "af" niteliği taşımayacağını, belirli bir süreyle sınırlı, müstakil bir "infaz düzenlemesi" olacağını vurguladı.

CNN Türk canlı yayınında barış sürecine ilişkin hazırlanan yasal düzenlemeye dair açıklamalarda bulundu.

Kurtulmuş, çıkarılacak yasanın asla bir "af" niteliği taşımayacağını, belirli bir süreyle sınırlı, müstakil bir "infaz düzenlemesi" olacağını vurguladı.

Türkiye'nin terörle mücadelede yeni bir döneme girdiğini belirten Kurtulmuş, "Bana göre işin yüzde 80-90'ı bitmiştir. Suriye'deki rejim değişikliği ve bölgesel gelişmeler Türkiye’nin lehine bir zemin oluşturdu," dedi.

"Suriye'deki rejim değişikliğinin Türkiye'nin terörle mücadele sürecine olumlu katkısının olacağı" değerlendirmesinde bulunan Kurtulmuş, "Terör örgütü ya da destek çıkacaklar şunu gördüler: Yakın dönemde Suriye üzerinden Türkiye'yi tehdit etmek mümkün değil." ifadelerini kullandı.

Kurtulmuş, "Terörsüz Türkiye" oluşturma kararlılığının bölgesel gelişmelerle örtüşmesinin ülkeye büyük imkanlar verdiğini vurgulayarak, “Bölgesel gelişmeler, bizim lehimize. Türkiye’nin hem ‘Terörsüz Türkiye’yi oluşturma kararlılığı hem de dışarıdaki gelişmelerin hepsi üst üste örtüştü. Bu, Türkiye’ye çok büyük bir imkan veriyor." diye konuştu.