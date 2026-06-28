Bağdat'ta "yolsuzluk" operasyonu: Çok sayıda Iraklı yetkili gözaltına alındı

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Irak Terörle Mücadele Birimi, başkent Bağdat’ta üst düzey devlet yetkililerinin ve milletvekillerinin ikamet ettiği Yeşil Bölge’de geniş kapsamlı bir operasyon gerçekleştirdi.

Kurdistan24 muhabiri Dilan Barzan’ın aktardığı bilgilere göre bugün (28 Haziran 2026 Pazar) saat 02.00 sularında Bağdat'taki Yeşil Bölge'ye önceden planlanmış büyük bir operasyon düzenlendi.

Operasyon kapsamında ilk olarak Yeşil Bölge’nin tüm giriş ve çıkışları yaya ve araç trafiğine kapatıldı.

Terörle Mücadele güçlerinin, önceden belirlenmiş isimlerin ikametgahlarına zırhlı araçlar ve ağır silahlarla baskın düzenlediği bildirildi. Olası bir çatışma riskine karşı en üst düzeyde hazırlıkla gerçekleştirilen operasyonda, çok sayıda yetkilinin gözaltına alındığı öğrenildi.

Gözaltına alınanların sayısı ve kimlikleri henüz resmi olarak açıklanmasa da operasyonun, Petrol Bakanlığı Vekili Adnan Cumeyli'nin dosyasıyla bağlantılı olduğu iddia ediliyor. Cumeyli’nin gözaltına alındığı operasyonda 10 milyon dolar nakit paranın yanı sıra büyük miktarda altın ve silaha el konulmuştu.

Bağdat'taki operasyon kapsamında bazı eski danışmanlar, mevcut ve eski milletvekilleri ile siyasi parti liderlerinin de gözaltına alındığı belirtiliyor.

Operasyonun tamamlanmasının ardından Yeşil Bölge’de hayatın normale döndüğü ve kapatılan kapıların yeniden açıldığı bildirildi. Bölge, stratejik kamu kurumları ile askeri ve sivil üst düzey bürokratların çalışma alanı olması nedeniyle yoğun güvenlik önlemleri altında kalmaya devam ediyor.