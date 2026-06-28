Şifa Barzani: Hedefimiz Kürt diasporasını güçlü bir ulusal lobiye dönüştürmek

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Kürdistani Diasporası Genel Sorumlusu Şifa Barzani, temel amaçlarının Kürt diasporasını; ulusal hakları savunan ve ana dili koruyan kurumsal bir lobi gücüne dönüştürmek olduğunu vurguladı.

Kurdistan24'e konuşan Şifa Barzani, Kürt toplumunun yurt dışındaki yapılanmasına dair stratejik planlarını açıkladı.

Kürdistan Diaspora Konfederasyonunun, Başkan Mesud Barzani’nin talimatıyla kurulduğunu hatırlatan Şifa Barzani, "Başkan Barzani, yurt dışında particilik değil, sadece Kürtçülük yapılması gerektiğini her zaman vurgulamıştır. Onun vizyonu, dünya genelindeki Kürt diasporasının parti ayrımı gözetmeksizin ulusal bir güç haline gelmesi ve halkımızın haklı davasını savunmasıdır. Bir tarihimiz ve kimliğimiz var; Hedefimiz Kürt diasporasını güçlü bir ulusal lobiye dönüştürmektir." ifadelerini kullandı.

Şifa Barzani, şu an beş yıllık bir planın ikinci yılında olduklarını belirterek, "Bu merkezlerin bulundukları ülkelerde yasal olarak tescil edilmesi ve o ülkelerin siyasi, ekonomik ve kültürel kurumlarıyla güçlü bağlar kurması için çalışıyoruz." dedi.

Diplomatik temaslar kapsamında eski Sovyetler Birliği ülkelerine (Ermenistan, Gürcistan, Kazakistan ve Rusya) ziyaretler gerçekleştirdiklerini ifade eden Şifa Barzani, konfederasyonun şu an itibarıyla 24 federasyon, 40 merkez ve 115 dernekten oluşan devasa bir çatı kuruluşu haline geldiğini kaydetti.

Almanya’daki Kürt nüfusuna dair verileri de paylaşan Şifa Barzani, resmi rakamların 1 milyon 700 bin civarında olduğunu ancak kendi tahminlerine göre bu sayının 2.1 ila 2.2 milyon arasında değiştiğini belirtti. Şifa Barzani ayrıca, 2014’teki DAİŞ saldırılarından bu yana sadece Rojava'dan yaklaşık 900 bin Kürt’ün Almanya’ya göç ettiğini ve Almanya'daki yabancı nüfusun çoğunluğunu Kürtlerin oluşturduğunu sözlerine ekledi.

Şifa Barzani, Kürdistan Bölgesi Eğitim Bakanlığı ile imzalanan protokol çerçevesinde çevrim içi Kürtçe kurslarının büyük ilgi gördüğünü belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sorani ve Kurmanci’nin yanı sıra programa Zazaca ve Hewrami lehçelerinin de eklenmesi planlanıyor. Kurslara 4 yaşından 69 yaşına kadar geniş bir yelpazede katılım sağlanıyor.

Şifa Barzani ayrıca, Almanya'da bir Kürtçe FM radyosu açmayı ve diasporaya özel bir televizyon kanalı kurmayı planladıklarını duyurdu.